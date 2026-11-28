Accadono dei cortocircuiti a volte. È in giro da qualche giorno, diventato virale, un video satirico su Roberto Vannacci che, smessi i panni del generale si è messo a fare il wedding planner, ma, udite udite, per matrimoni tra uomini. È ovviamente generato artificialmente ma è così improbabile da sembrare vero, sul profilo Slopminster di Instagram.

Probabilmente stanco della politica e dei suoi alti e bassi, soprattutto bassi in questo periodo, viste le continue defezioni di adepti, decide di dedicarsi a qualcosa di più sicuro e redditizio: i matrimoni omosessuali.

“Dopo tanti anni nell’esercito e la mia ultima esperienza in politica, ho sentito il bisogno di reinventarmi” dice esordendo nel video, “cercavo una professione che mi permettesse di mettere le mie capacità al servizio delle persone e, soprattutto, dell’amore” abbigliato in completo fucsia, collana di perle, foulardino, smalto rosa sulle unghie. La faccia è sempre la stessa, stessa espressione, niente di nuovo, sempre disinvolto davanti a tutto e a tutti, anche in questa sua nuova immaginaria veste.

“Mi chiamo Roberto Vannacci e sono un wedding planner. Mi occupo principalmente di matrimoni tra uomini. Ho sempre avuto una particolare sensibilità per i dettagli, per i colori, per le composizioni floreali. Finalmente ho la possibilità di esprimere questo lato di me”.

E annusa una peonia, inebriandosi del profumo, e illustra poi la sua nuova attività, con tanto di mappa e asta indicatrice, come se stesse spiegando il campo di battaglia ai suoi commilitoni:

“Organizzare un matrimonio non è poi così diverso dal coordinare un’operazione militare. Bisogna conoscere il territorio, identificare gli obiettivi e garantire il corretto posizionamento delle ortensie.”

Esilarante.

Ma la cosa più divertente è il disgusto con cui sconsiglia vivamente l’abbinamento del verde pistacchio col lilla, orrore, per carità non fatemi vedere questo scempio. Effettivamente non sempre sta bene.

Poi si vede al tavolo discutere il piano con due promessi sposi, uomini entrambi, felici, sorridenti, ansiosi della cerimonia. E, alla fine, allo scambio delle fedi nuziali, si commuove per loro, in una scena strappalacrime (dal ridere).

Il video è, in tutto e per tutto, il clone di un qualsiasi trailer da wedding planner all’americana, per coppie etero, nessuna differenza a parte l’omosessualità degli sposi e, forse, dello stesso wedding planner.

Certo il fucsia è impegnativo da portare, ma la regina Elisabetta usava i suoi completi rosa shocking con grande disinvoltura, dando lezioni al mondo. Di sicuro il Vannacci di questa versione immaginaria ne avrà tenuto conto.

Il cortocircuito riguarda Gay.it, sito militante, dove ci si è indignati perché il video, al di là della parodia, ripropone sempre i soliti schemi dell’omosessuale effeminato, che si veste in maniera eccentrica, eccetera, facendo notare che la satira in questione si nutre di quest’omofobia persistente, tutto è risolto nello schema de La cage aux folles (commedia francese del 1973, film del 1978, musical di Broadway del 1983 e remake americano Piume di struzzo, 1996), che ormai dovrebbe essere superato.

Può darsi, ma la parodia deve necessariamente essere spietata con le idiosincrasie di tutti, altrimenti non è più parodia. E il video mette a punto tutto, anche nei dettagli, e non mi pare proprio che sia così omofobico, anzi proprio il contrario, prende in giro proprio quest’immaginario che appartiene al generale (ex) e che tanto ha turbato Gay.it, evidenziando i luoghi comuni. Se si svolgesse anche per una cerimonia etero sarebbe ugualmente ridicolo, almeno agli occhi di chi ha buon gusto, perché i wedding planner sono personaggi degni di un film di Robert Altman, vedi la Geraldine Chaplin in Un matrimonio (1978), uno dei film più comicamente grotteschi della storia. Andate a rivedervelo e poi mi dite.

È pur vero che oggi la realtà di molti politici è più parodistica della caricatura che ne fanno i comici, che sono in seria difficoltà, Albanese e Cuffaro sono quasi indistinguibili, così come Crozza e Salvini, con dei punti in più per Salvini che le spara talmente grosse da far venire i dubbi se non sia Crozza travestito, come quella gaffe di andare in Polonia colle magliette con Putin stampato. Si salvi chi può.

La parodia dev’essere graffiante, spietata. Inoltre, vorrei far notare a Gay.it che quest’immaginario caricaturale è proprio quello che sta nella mente dell’ex-generale, che ha un’idea del mondo tutta sua e parodistica senza volerlo, lui ci crede veramente (così come ci credono i suoi adepti) ma sembra un personaggio di Gassman o Tognazzi nelle commedie all’italiana egli anni Sessanta. Per questo motivo a me il video sembra proprio tagliato su misura sul politico che, ricordiamolo, nella realtà viene pagato profumatamente da noi per stare a Bruxelles e blaterare le sue verità supposte (non supposte in quel senso, come diceva Totò in Totò contro i quattro, 1963, “cose reali e cose supposte”) dal suo scranno. È stato eletto, certamente, e quindi ci deve stare, ma ciò non toglie che le cose che dice siano interpretazioni della realtà assai soggettive e, permettetemi, assai grottesche. Il suo libro Il mondo al oirartnoc (2023) è esilarante per le enormità di cui è infarcito, leggetelo, è un libro umoristico. È la caricatura perfetta (e inconsapevole) del fascista, perché Vannacci le dice e le scrive colla stessa disinvoltura con cui Antonio Albanese dice le sue battute in Qualunquemente (2011). Tant’è che perfino il presidente del Senato Ignazio La Russa, fascista di razza e di tradizione, col sangue nerissimo che più nero non si può, lo ha schifato: fascista Vannacci? Macché, fascista può esserlo solo lui, La Russa.

Nessuno lo vuole, Vannacci, come Calimero, che non è nero, è solo sporco, Ava come lava (1963). Infatti dopo la ripulitura coll’intelligenza artificiale da nero è diventato tutto rosa, concludendo: “Rimpiango la mia vecchia vita? Assolutamente no. Oggi posso dire che ho trovato finalmente il mio lato meraviglioso”. E, aggiungiamo, a differenza del rosa col verde pistacchio, rosa e nero insieme stanno bene, tant’è che è la divisa dei calciatori del Palermo.

Happy end, il contrario di Luca, che era gay (Povia, Luca era gay, 2009) per poi metamorfosarsi in etero. Cose che succedono.