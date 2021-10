A Sparkle nuovi riconoscimenti ai World Communication Awards

29 Ottobre 2021

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo, si aggiudica i premi “Customer Experience Award” e “Women in Telecoms Award” – assegnato al suo amministratore delegato Elisabetta Romano – in occasione del concorso internazionale di settore World Communication Awards (WCA). La premiazione è avvenuta a Londra nell’ambito del Total Telecom Congress 2021.

Il “Customer Experience Award” ha premiato Sparkle per il suo programma di CX sviluppato attraverso l’automazione dei processi, l’adozione di strumenti digitali e un’organizzazione incentrata sul cliente. La giuria ha lodato l’approccio di Sparkle apprezzandone la semplicità, l’utilizzo di strumenti digitali e i risultati tangibili già conseguiti. Questa vittoria segue e integra il premio “Operator Efficiency” dello scorso anno che aveva riconosciuto l’efficacia di Sparkle nell’adozione del Machine Learning e dell’Intelligenza Artificiale per migliorare l’efficienza operativa e la customer experience.

Con il “Women in Telecoms Award”, la giuria ha riconosciuto in Elisabetta Romano una delle manager più influenti e ammirate dalla comunità TLC, avendo contribuito in modo determinante allo sviluppo e alla trasformazione del settore. “La nostra vincitrice ha un’esperienza trentennale maturata ricoprendo ruoli tecnici e strategici presso operatori e vendor tecnologici, in Europa e negli Stati Uniti, oltre a essere conosciuta per il suo impegno nella promozione delle pari opportunità nell’ambiente di lavoro”, ha spiegato la giuria. Il premio segue a pochi mesi di distanza il riconoscimento ottenuto ai CC Global Awards 2021 come “Telecommunication Woman of the Year”, confermando Romano fra i leader maggiormente d’ispirazione nel settore delle TLC.

“Offrire valore ai nostri clienti e prenderci cura delle loro esigenze è la nostra priorità e sono molto orgogliosa che Sparkle sia stata premiata per la capacità di offrire la migliore esperienza ai propri clienti”, ha commentato Elisabetta Romano. “Sono anche onorata di ricevere il “Women in Telecoms Award” che spero possa incoraggiare altre donne a entrare in questo settore così dinamico e innovativo”.

Organizzati da Total Telecom, da ventitré anni i World Communication Awards celebrano l’innovazione e l’eccellenza nelle telecomunicazioni globali. I vincitori sono stati selezionati da un’autorevole giuria composta da settanta personalità di spicco del settore a garanzia della loro indipendenza e imparzialità.