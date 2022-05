Su Timvision il Roland Garros con il canale Eurosport 4K

19 Maggio 2022

Erano ben diciannove gli azzurri, quattro le azzurre al via nel tabellone iniziale. Ce la fa solo Giulio Zeppieri, unico azzurro che andrà ad aggiungersi ai novi tennisti italiani già presenti nel main draw dei due singolari, maschile e femminile.

Con l’assenza di Matteo Berrettini, che sta recuperando dall’infortunio alla mano destra, sarà Jannik Sinner l’osservato speciale tra i nostri giocatori. Sinner infatti è al numero 11 del tabellone maschile. L’altra testa di serie azzurra è Camila Giorgi, numero 29 del seeding per quanto riguarda le donne.

Nel tabellone principale però ci sono e ci saranno anche Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato. Per le azzurre invece vedremo in gara Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti

Dal 22 maggio al 5 giugno, solo su TimVision, sarà disponibile il canale Eurosport 4K per vivere con un’esperienza visiva unica le emozioni dei migliori match del Roland Garros 2022. Dopo le Olimpiadi Tokyo 2020 e le Olimpiadi Invernali Pechino 2022, TimVision si conferma la principale piattaforma streaming per lo sport in 4K.

Tutti i giorni dalle ore 11, su Eurosport 1 i match di cartello dell’order of play, su Eurosport 2 le partite degli italiani e sui canali extra di Eurosport Player il live integrale di tutti gli 886 match per non perdere nemmeno uno scambio dai campi rossi di Parigi.

Il canale, fruibile alla posizione 1410 del digitale terrestre, sarà visibile ai clienti TimVision abilitati alla visione Eurosport e in qualità 4k per chi accede da TimVision Box.

Il volto italiano di Eurosport è Roberta Vinci insieme alla storica squadra di telecronisti – tra quali Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero – e opinionisti internazionali come Barbara Schett, Mats Wilander, Justine Henin e John McEnroe al commento del Roland Garros fra il Bois de Boulogne e lo studio Eurosport Cube in realtà virtuale.

*