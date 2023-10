Un autobus Diesel su base Iveco parte da solo e si schianta su un Bar

17 Ottobre 2023

Asolo, Treviso, 16 ottobre ‘23

Sfiorata la tragedia ieri sera nel pieno centro di Asolo. Erano circa le 21 quando un bus turistico modello Indcar Wing con motorizzazione Diesel su base Iveco, di proprietà della storica azienda De Zen, specializzata in trasporti, che era parcheggiato nella centralissima via Cornaro, da parcheggiato si è messo all’improvviso in marcia ed ha preso rapidamente velocità finendo per invadere in pieno il plateatico del bar Commercio, uno dei locali più frequentati e famosi della bellissima Asolo, che fortunatamente a quell’ora era chiuso e non aveva avventori. Nè nel suo tragitto il bus ha travolto altre persone di passaggio, il mezzo ha poi urtato contro la pedana dove solitamente sono disposti i tavoli spingendola per molti metri fino a che la piattaforma in legno, a quel punto completamente sollevata, è finita a sua volta contro le fioriere che delimitano lo spazio esterno della pizzeria Cornaro adiacente al bar. A quel punto anche il bus si era ormai fermato. «Abbiamo sentito un botto incredibile, tanto da pensare a una rapina – hanno raccontano i proprietari della pizzeria a QdpNews. Il locale in serata aveva ospitato una comitiva di studenti del Cimba, la scuola frequentata da giovani americani, che dopo cena avrebbero dovuto montare proprio sul bus della De Zen coinvolto nell’incidente che da Asolo li avrebbe trasportati a Paderno del Grappa.

Ancora da chiarire dinamiche e cause della sfiorata tragedia.