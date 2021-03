World Water Day, il programma della Centrale dell’Acqua di Milano

19 Marzo 2021

Il 22 marzo 2021 si celebra la Giornata mondiale dell’Acqua (www.worldwaterday.org). La Centrale dell’Acqua, il primo museo industriale italiano dedicato all’acqua pubblica, museo di impresa di MM Spa, ha predisposto una maratona di appuntamenti in diretta con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla necessità di salvaguardare la risorsa, l’ambiente, l’accesso all’acqua dolce e la sostenibilità degli habitat acquatici.

In questa importante cornice verranno ricordati l’impegno nella ricerca scientifica e nell’innovazione nella cura delle reti, anche attraverso importanti investimenti che MM Spa realizza ogni anno a Milano, in qualità di gestore del servizio idrico integrato. Tra gli interventi effettuati dall’azienda in questi anni si segnalano per esempio quelli finalizzati al rinnovamento delle infrastrutture a rete acquedottistiche e fognarie con tecnologia NO DIG al fine di confermare le elevate performance in termini di perdite idriche, che a Milano si assestano ad un livello inferiore del 14% contro una media nazionale del 41%.

Il programma per la Giornata mondiale dell’Acqua è molto ricco e tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sui canali social della Centrale dell’Acqua di Milano.

La giornata si articolerà così:

ore 9.00 “Visti da vicino”, primo appuntamento della nuova rubrica alla scoperta di MM con il presidente Simone Dragone che intervista alcuni protagonisti dei servizi più significativi dell’azienda pubblica, colti sul campo durante una normale giornata di lavoro;

ore 10.30. In esclusiva incontriamo i protagonisti di AcquaTeam–Missione Mare in onda in prima assoluta su Rai Yoyo per la Giornata Mondiale dell’Acqua, Mariasole Bianco e Federico Fiecconi;

ore 11.30 (evento speciale per le scuole in DAD): “Il valore dell’acqua: immersione on line nel lago di Como”;

ore 14.30 Arte & acqua Presentazione del catalogo del 5° Festival internazionale dei depuratori;

ore 17.30 La forma dell’acqua. Quando l’innovazione e la ricerca diventano sostanza. Presentazione dell’edizione 2021 dell’Innobook di MMspa;

ore 19.30 La Banda Osiris e Telmo Pievani in “AquaDueO – un pianeta molto liquido”.

Inoltre, dal 19 al 22 marzo verrà trasmesso “Il mistero del Drago e della Vedovella”: 4 pillole teatrali (di 6 minuti l’una) prodotte dal Teatro Barabitt in onda sui canali on line della Centrale dell’acqua. E dal 22 marzo al 22 aprile l’appuntamento sarà con “La tua acqua è in buone mani”, una campagna informativa sul Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA).

*