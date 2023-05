Milano: da oggi fino all’ 11 maggio torna “Tutto Food” vetrina agroalimentare

8 Maggio 2023

Il forum dedicato al cibo si svolgerà presso gli spazi di Fiera Milano Rho e all’inaugurazione alle ore 12 parteciperà anche il Ministro Lollobrigida

Milano -Da oggi fino al prossimo 11 maggio, presso gli spazi della Fiera di Milano Rho, si terrà “Tutto Food” vetrina espositiva dedicata al settore agroalimentare, ed importante appuntamento per l’intero comparto di produzione e distribuzione dei prodotti di qualità del food and beverage.

Una rassegna a cui prenderanno parte molte rappresentanze di buyer internazionali, in possesso di un un concreto ed ampio potere di acquisto.

Certamente, la manifestazione organizzata nella città meneghina, rappresenta una opportunità di orientarsi per il prossimo futuro, analizzando trend di consumo e processi dinamici del mercato di riferimento. Dunque, spazio all’ innovazione che prende spunto dalla tradizione alimentare di stampo nazionale ed estero.

I dati relativi a questo spaccato economico-imprenditoriale sono davvero considerevoli: circa 800 buyer, provenienti da 86 Paesi, che sono stati selezionati accuratamente da Fiera Milano, con la collaborazione di Ice Agenzia.

Quasi il 30% di matrice europea, compresa l’Italia, il 32% americana, il 18% asiatica e dei Paesi Cis; il 18% africana e mediorientale ed il 3% di origine oceanica.

Un palinsesto ricco di eventi, in cui si parlerà di agroalimentare sostenibile, di lotta allo spreco alimentare, con il ritorno di Retail Plaza by TuttoFood, dove sarà possibile far incontrare tutte le più grandi insegne della distribuzione made in Italy e mondiale.

Ancora, verranno assegnati prestigiosi riconoscimenti come il Better Future Award, promosso con le testate Gdoweek e MarkUp, per premiare le aziende che hanno valorizzato maggiormente l’innovazione sostenibile nel settore dell’agri food.