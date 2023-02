Cantine sottomarine nei fondali salentini di Porto Cesareo

23 Febbraio 2023

Dopo Sardegna, Liguria, Toscana e Emilia Romagna, Croazia e Grecia anche la Puglia si attrezza per investire su questa modalità innovativa di affinare il vino

PORTO CESAREO (LECCE) – A Porto Cesareo il vino verrà affinato attraverso l’immersione di appositi contenitori nei fondali marini dello Jonio. Un progetto ideato ed adottato già da altre Regioni italiane come Sardegna, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna e anche di matrice estera come la Grecia e la Croazia. La scelta di prediligere il Comune di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, perla paradisiaca della costa ionica di Puglia, riguarda investimenti molto importanti per l’economia locale e non solo.

La richiesta di avviare questo progetto è stata presentata da una prestigiosa cantina vitivinicola pugliese e, la giunta comunale di Porto Cesareo, ha deliberato di poter predisporre tutto quanto occorre per la sperimentazione, sia per l’azienda richiedente ma anche per chi volesse ricalcarne le orme e sposare questo metodo alternativo di affinamento del vino.

La procedura presuppone, oltre al disbrigo delle pratiche burocratiche del caso, anche l’obbligo di ottemperare a diverse condizioni imprescindibili: la prima riguarda la possibilità per ogni azienda di immergere al massimo due ceste per un ingombro di un mt. 1,50 x 1,50 per ognuna; ancora, ogni cesta dovrà essere provvista di una targhetta con indicazione dell’azienda titolare; la concessione demaniale della sperimentazione non potrà superare i 12 mesi; le ceste potranno essere collocate esclusivamente nella zona C dell’Area Marina Protetta solo dopo aver ottenuto autorizzazione del consorzio; mentre le ceste potranno anche essere posizionate oltre le aree adibite ad attività portuali, ma solo con il placet della Capitaneria di Porto di Gallipoli. Infine, su ogni bottiglia dovrà essere apposta l’etichetta che riporti la seguente dicitura”affinata nell’Area Marina di Porto Cesareo“.

“Non abbiamo vigneti e cantine su Porto Cesareo – precisa il Sindaco di Porto Cesareo, Silvia Tarantino -, ed è per questo che ancora più straordinario è il legame con il territorio salentino, tra terra e mare attraverso la valorizzazione di tutte le risorse. Siamo un comune a forte vocazione turistica e che la pratica delle cantine sottomarine potrebbe contribuire ad aumentare l’attrattività del territorio”.