Sarà possibile modificare i messaggi di Whatsapp entro 15 minuti dall’invio

23 Maggio 2023

L’utente avrà facoltà di rettificare il testo, correggendo errori o sviste, integrandolo o cancellando passaggi poco opportuni. Una funzione certamente molto gradita a coloro che fanno ricorso ad una delle app più utilizzate di sempre

Per gli utenti di WhatsApp, è in arrivo una funzione che consente di modificare i messaggi entro 15 minuti dal loro invio. Questo consentirà di poter apportare correzioni a errori o sviste, integrare o cancellare parti del testo che si ritengano poco utili.

L’annuncio è stato diffuso dalla stessa società del gruppo Meta (già multata pesantemente dalla Ue per violazione del trattamento dei dati personali) attraverso un post sul blog ufficiale: “Quando ti capita di fare un errore o semplicemente di cambiare idea, ora hai la possibilità di modificare i messaggi inviati”, è quanto si legge.

Ancora, “Fino a 15 minuti dopo l’invio, ti basterà tenere premuto un messaggio inviato e scegliere “Modifica” dal menu. Accanto a questi messaggi comparirà “Modificato”. In questo modo, i destinatari sapranno della correzione senza visualizzare la cronologia delle modifiche. Come per tutti i messaggi personali, i file multimediali e le chiamate, anche i messaggi modificati sono protetti da crittografia end-to-end. Abbiamo iniziato a implementare questa funzione a livello globale e la renderemo disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane“, prosegue e conclude la nota.

Non v’è dubbio che, questa ulteriore funzione di correzione del testo per i messaggi istantanei, attribuisca maggior stabilità e libertà agli utenti, nel maneggiare un tipo di comunicazione così rapida e dai mille effetti collaterali riguardo privacy e modo di vivere nella società.