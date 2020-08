Intesa Sanpaolo acquista 5 capolavori dell’arte contemporanea da Unicredit

10 Agosto 2020

Unicredit vende, Intesa Sanpaolo acquista. Questa volta non si tratta né di sportelli, di banche o di partecipazioni ma di capolavori dell’arte contemporanea. Il gruppo guidato da Jean Pierre Mustier ha infatti messo all’asta, via Christie’s, ha messo in vendita alcune opere della sua collezione, con l’intento di finanziare le attività di banca a impatto sociale e, secondo quanto scrive Repubblica, cinque lavori sono stati aggiudicati ad Intesa Sanpaolo, passando di mano ad un prezzo di oltre 15 milioni. La più importante delle cinque opere è la tela Gerhard Richter “Abstraktes Bild”, del 1984, olio su tela di grandi dimensioni che sarebbe stato venduto all’equivalente di 7,7 milioni di euro ai cambi attuali.Intesa ha anche comprato l’acrilico “Erotic Arabesque” del californiano Sam Francis, datato 1987 e altri maestri del Secondo dopoguerra. Questi quadri vanno ad aggiungersi alle 3.500 opere d’arte detenuto dal gruppo guidato da Carlo Messina, che el 2017 le ha rivalutate in bilancio 271 milioni di euro. I nuovi acquisti verranno esposti nelle Gallerie d’Italia, il polo museale del gruppo.

*

Nella foto, Gerald Richter, Abstraktes Bild, 1984