Individui che promuovono corsi, consulenze e prodotti spesso di dubbia qualità in Rete, promettendo guadagni facili o rapidi successi: i fuffaguru sono personaggi sempre più diffusi nel panorama del web.

L’ultimo studio di ExpressVPN dimostra come la scelta di affidarsi ad un fuffaguru possa rivelarsi un azzardo da pagare a caro prezzo. Ad esempio, uno dei rischi è quello di perdersi in spese anche esose per prodotti o servizi di scarso valore, oppure l’investimento in schemi piramidali illegali che richiedono sempre più soldi.

Ma come guadagnano i fuffaguru, e a quanto ammontano davvero le loro entrate? Il modello di business che adottano si basa su strategie di marketing aggressive, oltre all’abilità di costruire un’immagine di successo che possa attirare e convincere potenziali clienti. Andiamo allora ad addentrarci nei numeri relativi all’universo dei fuffaguru per comprendere meglio l’entità dei loro affari.

Quanto guadagnano davvero i fuffaguru?

Determinare con precisione i guadagni di un fuffaguru è un’impresa complessa. Il loro business è legato a vari fattori: quanto seguito hanno, i prezzi dei prodotti o servizi offerti, l’efficacia delle loro strategie di vendita e così via. Alcuni di loro, però, riescono a generare entrate molto significative, talvolta raggiungendo cifre a sei o sette zeri. O almeno è quello che dicono. Ad esempio, colui che si autodefinisce “il marketing advisor più pagato al mondo” chiede parcelle da 30mila euro a giornata che gli avrebbero fruttato, nel giro di un quinquennio, un profitto da 10 milioni di euro complessivi. Cifre analoghe per un altro professionista, che sostiene di aver raggiunto i 10 milioni di euro all’età di 20 anni.

Se non altro, a fronte di entrate così fuori misura, i fuffaguru millantano risultati entusiasmanti: uno di loro rivendica più di 100mila clienti soddisfatti, promettendo guadagni da oltre 350mila euro al mese dopo anni di coaching. Un altro richiede un investimento di almeno 997 euro per insegnare, con garanzia di risultato, come emergere su LinkedIn in cinque settimane. Tutte queste testimonianze, però, sono prive di dati concreti a supporto e si rivelano dunque oltremodo inverosimili. La realtà è che, vendendo corsi online a centinaia o migliaia di euro e facendo leva su tecniche di vendita incentrate sulla scarsità e sull’urgenza, i fuffaguru possono accumulare rapidamente somme davvero considerevoli.

Strategie online dei fuffaguru: come funziona il loro modello di business

La costruzione di un’immagine di successo e le promesse di guadagni facili, insomma, sono le principali soluzioni adottate dai fuffaguru per ingaggiare nuovi clienti. Questi individui pubblicano continuamente foto e video in contesti lussuosi, come ville o vacanze esotiche e auto di alta gamma, per creare l’illusione di un successo raggiunto grazie ai loro metodi. I loro corsi o le loro consulenze garantiscono metodi per ottenere rapidamente indipendenza finanziaria o successo professionale, spesso però carenti di dettagli concreti sul processo.

Le testimonianze, spesso non verificabili, citano persone che avrebbero ottenuto risultati straordinari grazie ai loro programmi. Si tratta di una elaborata strategia per convincere altri a seguire l’esempio. Optando per la linea del cosiddetto “marketing della scarsità”, le offerte sono spesso a tempo limitato e inducono negli utenti un senso di urgenza, che li spinge a prendere decisioni affrettate senza un’adeguata valutazione. Il loro linguaggio motivazionale e persuasivo fa il resto: serve a far leva sui desideri e sulle insicurezze delle persone, promettendo soluzioni semplici a problemi complessi.