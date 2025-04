A Dropcity prende il via “REFORM TRUST: Ideas on Penal Environments”

A Milano, nel cuore dei Tunnel 40 di Dropcity, prende vita un ciclo di incontri che scava nelle fondamenta della nostra società: “REFORM TRUST: Ideas on Penal Environments”, una serie di dibattiti curati da Federica Verona e Valeria Verdolini, che si svolgeranno tra aprile e maggio 2025. Il progetto, parte integrante di Prison Times: Spatial Dynamics of Penal Environments, intreccia saperi architettonici, sociologici, giuridici e culturali per interrogare la funzione del carcere nella contemporaneità. Si parlerà di populismo penale, sovraffollamento, lavoro detentivo e deprivazione economica, ma anche di riforma, umanizzazione e progettazione degli spazi. Un evento aperto al pubblico, che restituisce voce e profondità a uno dei luoghi più marginalizzati del dibattito civile. In un momento storico in cui le carceri sembrano scomparse dal discorso politico, Dropcity riaccende i riflettori su ciò che significa privare della libertà e su come, forse, si possa restituire dignità anche dentro un muro. Qui sotto potete trovare il programma completo con tutti gli appuntamenti e i dibattiti previsti

Appuntamento a Dropcity – REFORM TRUST: Ideas on Penal Environments

📍 Dove: Dropcity, Tunnel 40, Milano

📅 Quando: Aprile – Maggio 2025

Sessione 01

🗓 12 Aprile – ore 18:00

🎙️ Con:

Roberto Mozzi (Casa Circondariale Milano San Vittore)

Valentina Alberta (Avvocata, cultore di diritto penitenziario)

Sessione 02

🗓 23 Aprile – ore 18:30

🎙️ Con:

Guido Camera (Presidente Italia Stato di Diritto)

Luigi Mastrodonato (Giornalista)

Francesco Maisto (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

Sessione 03

🗓 15 Maggio – ore 18:30

🎙️ Con:

Niccolò Agliardi (Cantautore, autore di podcast)

Giuseppe Scutellà (Presidente Associazione Puntozero)

Tommaso Spazzini Villa (Artista)

Sessione 04

🗓 28 Maggio – ore 18:30

🎙️ Con:

Giacomo Papi (Scrittore, Direttore Fondazione Mondadori)

Roberto Bezzi (Responsabile Area Educativa Carcere di Bollate)

Isabella De Silvestro (Giornalista)

Edoardo Albinati (Autore, insegnante nel carcere di Rebibbia)

🎤 In conversazione con: