Con il 2025 ormai alle porte, per l’anno che si chiude è tempo di bilanci, anche per quanto riguarda la privacy che ha vissuto un anno di importanti trasformazioni, segnato da sfide, innovazioni tecnologiche e aggiornamenti normativi. Con l’accelerazione della digitalizzazione e la crescente preoccupazione per la sicurezza dei dati personali, molteplici eventi e iniziative hanno contribuito a ridefinire il panorama della protezione della privacy. Guido Scorza, avvocato, giornalista e professore a contratto di diritto delle nuove tecnologie e privacy, attualmente componente del Collegio del Garante per la protezione dei Dati Personali (GPDP), nell’ultimo appuntamento dell’anno con “Privacy Today. Un caffè con Guido Scorza” il format dedicato ai temi della privacy ideato da ESSE-CI Centro Studi, il centro studi nato nell’ambito delle attività di terza missione dello studio legale ESSE-CI Avvocati di Modena e che dal 2024 è entrato all’interno delle attività del think tank Dialoghi, ha tracciato un suo personale bilancio sull’anno che sta per concludersi con uno sguardo sul 2025.