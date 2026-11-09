Dislessia, scuola e competenze umane nell’era dell’Intelligenza Artificiale

La dislessia ci invita a guardare oltre le difficoltà e a riconoscere modi diversi di pensare e apprendere. Nell’era dell’IA, ripensare l’intelligenza significa valorizzare la pluralità cognitiva e costruire una scuola capace di riconoscere il potenziale di ciascuno.

Quando si parla di dislessia e, più in generale, di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), il pensiero corre quasi sempre alle difficoltà: leggere lentamente, confondere le lettere, fare fatica a scrivere, commettere errori di calcolo. È comprensibile, perché sono proprio queste difficoltà a rendere necessario un percorso di valutazione, a richiedere strumenti compensativi e misure dispensative, e spesso a segnare profondamente l’esperienza scolastica di bambini e ragazzi.

Ma siamo sicuri che raccontare i DSA soltanto attraverso ciò che non funziona sia sufficiente a descrivere il modo in cui queste persone pensano, apprendono e si relazionano con il mondo?

Per oltre trent’anni, lavorando con bambini, ragazzi e adulti con DSA, ho incontrato profili molto diversi tra loro. Persone che condividono alcune difficoltà, ma che possono presentare modalità di ragionamento, strategie e risorse anche molto differenti. È proprio questa eterogeneità a suggerirci che una diagnosi, pur importante, non possa diventare una descrizione completa della persona.

Oltre il modello del deficit

Per molto tempo la ricerca e la pratica educativa si sono concentrate soprattutto sulle difficoltà associate alla dislessia. Questo ha permesso di comprenderne meglio i meccanismi e di sviluppare interventi sempre più mirati, ma ha anche contribuito a consolidare uno sguardo parziale: quello che misura il funzionamento di una persona soprattutto in relazione a ciò che non riesce a fare secondo le modalità attese.

Eppure, alcune persone dislessiche possono mostrare una particolare attenzione agli aspetti visivi e spaziali, una tendenza a cogliere configurazioni complessive, a collegare informazioni distanti, a cercare strade alternative quando quelle abituali non funzionano. In alcuni profili possono emergere pensiero divergente, intuizione, capacità di immaginare soluzioni non convenzionali. È importante riconoscere che le differenze non si esauriscono nelle difficoltà e che, accanto alle aree di maggiore fatica, possono esserci risorse e modalità di funzionamento che meritano di essere comprese e valorizzate.

Una prospettiva interessante è quella proposta da Helen Taylor e Martin David Vestergaard nel 2022, nell’articolo Developmental Dyslexia: Disorder or Specialization in Exploration?. Gli autori avanzano un’ipotesi: alcune caratteristiche associate alla dislessia potrebbero essere riconducibili a una maggiore propensione alla ricerca esplorativa.

Per comprendere questa proposta bisogna distinguere due modalità di ricerca cognitiva: da una parte l’esplorazione di possibilità nuove, dall’altra l’utilizzo di conoscenze e strategie già consolidate. Nella vita quotidiana abbiamo bisogno di entrambe. Talvolta è utile affidarsi a ciò che conosciamo e sappiamo già fare; altre volte occorre uscire dai percorsi abituali, sperimentare, cercare collegamenti e tentare soluzioni differenti.

Secondo Taylor e Vestergaard, alcune persone dislessiche potrebbero mostrare una maggiore inclinazione verso questa seconda modalità: esplorare, allargare il campo delle possibilità, cercare connessioni e percorsi alternativi. Gli autori ipotizzano che questa specializzazione possa aver avuto un valore adattivo anche nella storia evolutiva umana e che, nei gruppi, la presenza di strategie cognitive differenti possa rappresentare una risorsa. Questa prospettiva è interessante perché introduce un cambiamento di domanda: non soltanto quali difficoltà comporta la dislessia, ma anche quale funzione possono avere modalità cognitive differenti in un ambiente che cambia.

L’intelligenza che non misuriamo

In un mondo attraversato da trasformazioni tecnologiche rapide, mentre le macchine diventano sempre più capaci di elaborare informazioni, riconoscere schemi e svolgere compiti complessi, cresce l’attenzione verso quelle competenze che continuano a caratterizzare l’esperienza umana: creatività, curiosità, capacità di relazione, pensiero critico, collaborazione, empatia, flessibilità e capacità di affrontare situazioni impreviste.

Un dato di Linkedin, pubblicato nel 2023, è significativo: il 92% dei dirigenti statunitensi intervistati dichiarava che le competenze relazionali e umane (people skills) erano più importanti che mai. È un segnale interessante, perché proprio mentre la tecnologia acquista spazio, il mondo professionale sembra riconoscere un valore crescente a quelle capacità che non possono essere ridotte alla padronanza di uno strumento o all’esecuzione di una procedura.

La questione, allora, riguarda anche il modo in cui definiamo e misuriamo l’intelligenza. Continuiamo spesso a considerare particolarmente importanti le abilità che possono essere facilmente misurate attraverso prove standardizzate, prestazioni rapide e risposte corrette. Ma quanto spazio lasciamo alla capacità di immaginare possibilità diverse, di porre domande nuove, di intuire collegamenti, di affrontare un problema da un punto di vista inaspettato?

Forse è proprio qui che la riflessione sui DSA incontra una delle grandi questioni del nostro tempo.

Una scuola capace di riconoscere le differenze

Se il mondo cambia, anche il modo di educare dovrebbe cambiare. Non basta introdurre nuove tecnologie nelle classi o insegnare a utilizzare strumenti digitali: occorre ripensare quali forme di intelligenza e quali modalità di apprendimento vogliamo riconoscere.

La scuola, ancora oggi, tende spesso a premiare un modello di apprendimento fondato sulla rapidità, sulla correttezza esecutiva, sulla riproduzione delle conoscenze e sulla capacità di adattarsi a procedure già definite. Sono competenze importanti, ma non sono le sole.

Che cosa accade a chi ha bisogno di più tempo per leggere, ma riesce a costruire collegamenti originali? A chi fatica a seguire un percorso lineare, ma trova soluzioni alternative? A chi comprende meglio attraverso immagini, esperienze, movimento o rappresentazioni globali? E a chi ha bisogno di sperimentare prima di arrivare a una risposta?

Non si tratta di abbassare le aspettative o di rinunciare all’apprendimento delle competenze fondamentali. Al contrario, significa offrire a ciascuno le condizioni per sviluppare le proprie potenzialità, senza trasformare un’unica modalità di apprendimento nella misura universale dell’intelligenza.

Non un’intelligenza diversa da celebrare, ma una pluralità da riconoscere

In un futuro in cui l’intelligenza artificiale potrà svolgere sempre più compiti, forse la vera sfida non sarà rendere tutti capaci di pensare nello stesso modo, ma costruire ambienti in cui modi diversi di pensare possano incontrarsi, collaborare e generare nuove possibilità. Perché una scuola, un’università o un luogo di lavoro non dovrebbero chiedersi soltanto come adattare le persone a un sistema ma come trasformare il sistema affinché ogni forma di intelligenza possa essere riconosciuta, accolta e valorizzata.