Oltre le etichette e le categorie, verso un modello educativo capace di riconoscere e valorizzare la pluralità dei modi di pensare e apprendere.

Quante leggi dobbiamo ancora scrivere per riconoscere che i bambini non imparano tutti allo stesso modo?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva moltiplicazione di norme e disposizioni rivolte a specifiche categorie di alunni: la legge 170/2010 per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, le direttive sui Bisogni Educativi Speciali (BES), le disposizioni per gli alunni con disabilità, fino ai più recenti interventi dedicati agli studenti ad alto potenziale cognitivo e alla plusdotazione.

Ogni riconoscimento ha risposto a un’esigenza reale perché dietro queste norme ci sono storie di bambini e ragazzi che per troppo tempo non hanno trovato nella scuola uno spazio adeguato alle proprie caratteristiche. Non si tratta, dunque, di mettere in discussione le tutele conquistate, sarebbe un passo indietro.

Ma credo sia arrivato il momento di porsi una domanda diversa: ha davvero senso continuare a moltiplicare le categorie di alunni da tutelare senza ripensare il modello di scuola che dovrebbe accoglierli?

Il rischio è costruire una scuola sempre più frammentata, nella quale ogni differenza necessita di una propria etichetta, una propria normativa, un proprio percorso. Una scuola che continua a considerare implicita l’esistenza di un alunno standard e interviene quando qualcuno si discosta da quel modello.

Il mito dell’alunno standard

La scuola è stata storicamente organizzata intorno a un’idea piuttosto omogenea di apprendimento: tempi simili, modalità prevalentemente verbali, programmi comuni, valutazioni spesso affidate a strumenti uguali per tutti.

Eppure, sappiamo che i processi di apprendimento sono molto più complessi in quanto le neuroscienze ci hanno restituito un’immagine sempre più articolata del cervello umano, della sua plasticità e della variabilità dei processi cognitivi. Non esiste un unico percorso attraverso il quale si sviluppano le competenze, così come non esiste un solo modo di accedere alla conoscenza.

La neurodiversità ci invita a riconoscere questa variabilità, senza trasformarla in una gerarchia tra funzionamenti migliori e peggiori.

Questo non significa negare le difficoltà, le fragilità o i disturbi del neurosviluppo. La dislessia, per esempio, può comportare ostacoli significativi nella vita scolastica e quotidiana e richiede interventi specifici. Ma riconoscere una difficoltà non dovrebbe impedirci di osservare la persona nella sua complessità, le sue risorse, le sue strategie e le sue potenzialità.

Il problema nasce quando la diagnosi diventa la principale porta d’accesso a una didattica diversa, come se la possibilità di imparare in modi differenti dovesse essere concessa soltanto a chi possiede una certificazione.

Dall’inclusione all’innovazione

Oggi parliamo molto di inclusione, personalizzazione e individualizzazione. Ma quanto questi principi sono davvero entrati nell’organizzazione ordinaria della scuola?

Spesso la personalizzazione arriva dopo una difficoltà, una segnalazione, una valutazione specialistica. Si costruisce un Piano Didattico Personalizzato (PDP), si individuano strumenti compensativi e misure dispensative, si cerca di rispondere a un bisogno che si è già manifestato. Sono interventi importanti e necessari, ma possiamo immaginare qualcosa di più.

Possiamo immaginare una scuola nella quale la pluralità delle modalità di apprendimento sia prevista fin dalla progettazione didattica. Una scuola che non debba aspettare una diagnosi per offrire materiali accessibili, linguaggi diversi, occasioni di apprendimento attraverso l’esperienza, la narrazione, le immagini, il movimento, la tecnologia e la cooperazione.

Non significa abbassare le aspettative o rinunciare a conoscenze e competenze fondamentali. Significa comprendere che uno stesso obiettivo può essere raggiunto attraverso percorsi differenti e che l’equità non coincide necessariamente con l’uniformità.

La neurodiversità non deve essere soltanto oggetto di inclusione, ma principio generativo di innovazione scolastica.

È un cambiamento di prospettiva: non chiedersi soltanto come integrare chi è diverso in un sistema già esistente, ma come ripensare quel sistema riconoscendo fin dall’inizio la variabilità dei funzionamenti cognitivi.

Digitale: non una scelta tra passato e futuro

Anche il dibattito sull’uso delle tecnologie a scuola ci offre un’occasione per riflettere sul modello educativo che vogliamo costruire.

Si parla tanto della Svezia come esempio di “rinuncia” al digitale. Il suo ripensamento nasce da criticità reali: un’eccessiva esposizione agli schermi (che in quel paese cominciavano già nei primissimi anni di vita), la riduzione del tempo dedicato alla lettura, le distrazioni e un utilizzo degli strumenti digitali non sempre accompagnato da adeguate scelte pedagogiche.

Dopo anni di forte digitalizzazione scolastica, il Paese sta rivedendo le proprie scelte: investe nuovamente nei libri cartacei, rafforza la lettura e la scrittura a mano, limita l’uso degli schermi nella prima infanzia e introduce restrizioni sugli smartphone a scuola. Non si tratta, tuttavia, di eliminare la tecnologia dalla didattica, ma di superare un modello nel quale la digitalizzazione non sempre è stata accompagnata da adeguate scelte pedagogiche. La questione non è scegliere tra carta e schermo, ma comprendere quale strumento sia più adeguato a uno specifico obiettivo educativo.

Tuttavia, recuperare il valore del libro cartaceo non significa dover rinunciare alle opportunità offerte dal digitale. La questione non dovrebbe essere stabilire quale strumento sia migliore in assoluto, ma comprendere quale sia più adeguato a uno specifico obiettivo educativo.

Se chiediamo ai ragazzi di sviluppare competenze per vivere in una società digitale, dobbiamo anche insegnare loro a farlo e valutare ciò che hanno imparato. Non basta limitare il tempo trascorso davanti a uno schermo: occorre educare a un suo utilizzo critico, creativo e responsabile. Una scuola che rinuncia a questa responsabilità rischia di formare studenti capaci di utilizzare dispositivi, ma non necessariamente di comprenderne il funzionamento, le potenzialità e i rischi. E questo sarebbe un altro tipo di analfabetismo.

Anche il digitale, se utilizzato con consapevolezza pedagogica, può diventare una possibilità di accesso alla conoscenza, di personalizzazione e di espressione delle competenze. Non tutti gli studenti, infatti, trovano negli stessi strumenti le medesime opportunità.

Una legge per ripensare la scuola

Forse, invece di continuare a intervenire attraverso normative sempre più specifiche, sarebbe utile immaginare una legge quadro capace di orientare una trasformazione più profonda del sistema scolastico. Una legge che non cancelli le tutele già esistenti, ma le collochi all’interno di una visione più ampia. Che riconosca la neurodiversità come dimensione della variabilità umana e assuma le conoscenze scientifiche sui processi di sviluppo e apprendimento come fondamento della progettazione educativa.

Una legge che investa nella formazione degli insegnanti, affinché possano conoscere meglio i processi cognitivi, la plasticità cerebrale, l’attenzione, la memoria, la motivazione e le funzioni esecutive, senza trasformare le neuroscienze in ricette didattiche.

Una legge che promuova una valutazione capace di distinguere ciò che un alunno sa da come riesce a dimostrarlo e che riconosca il valore delle potenzialità, dei talenti e degli interessi, senza concentrarsi esclusivamente sulle difficoltà.

Soprattutto, una legge che non consideri la didattica inclusiva un insieme di interventi aggiuntivi, ma una responsabilità ordinaria della scuola.

Naturalmente, nessuna legge può sostituire le risorse, la formazione, il tempo e le condizioni organizzative necessarie. Ma può indicare una direzione culturale e politica.

I canarini nella miniera: quando la differenza diventa un segnale

Nel mio libro La scuola dei canarini ho scelto di riflettere proprio sul rapporto tra le caratteristiche individuali, i contesti di apprendimento e il modo in cui guardiamo alle differenze.

La metafora dei canarini nella miniera ha una storia precisa. In passato, questi piccoli uccelli venivano portati nelle miniere perché particolarmente sensibili alla presenza di gas tossici. Il loro malessere rappresentava un segnale di pericolo per i minatori. Possiamo utilizzare questa immagine anche per guardare alla scuola da una prospettiva diversa.

E se i bambini che faticano nella scuola non fossero soltanto il problema da risolvere, ma anche coloro che ci segnalano che qualcosa nell’ambiente non funziona?

Le difficoltà di alcuni alunni possono rendere visibili rigidità e contraddizioni di un sistema scolastico troppo uniforme, costruito intorno a un’idea standardizzata di apprendimento. La loro fatica può diventare una lente attraverso cui osservare le metodologie didattiche, l’organizzazione scolastica e i criteri di valutazione.

Quando un bambino fatica a inserirsi in un ambiente, siamo abituati a chiederci che cosa non funzioni in lui. Ma quanto spesso ci domandiamo se sia l’ambiente a non essere sufficientemente accogliente, flessibile e capace di riconoscere le sue caratteristiche?

Non dobbiamo idealizzare la diversità, né sostenere che ogni caratteristica individuale sia necessariamente un vantaggio. Le difficoltà esistono e vanno riconosciute, comprese e affrontate. Ma non possiamo continuare a confondere la differenza con l’inadeguatezza.

Il futuro non è moltiplicare le eccezioni

Forse è arrivato il momento di smettere di chiederci come adattare ogni nuovo gruppo di alunni alle regole di una scuola pensata per un presunto studente medio. Dovremmo cominciare a chiederci quale scuola vogliamo costruire conoscendo meglio i bambini che la abitano.

Non abbiamo bisogno soltanto di nuove leggi per nuove categorie ma di una nuova idea di scuola: una scuola che non chieda a tutti i cervelli di funzionare allo stesso modo, ma che sappia riconoscere, accompagnare e valorizzare la pluralità dei modi di pensare e di apprendere. Perché il futuro dell’inclusione non può consistere nel moltiplicare le eccezioni, ma nel rendere la diversità parte integrante del progetto educativo.