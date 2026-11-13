Banche contro governo: la difficoltà di trovare una… Intesa

Il presidente israeliano Herzog ha conferito al leader del partito Yashar, Eisenkot, il mandato a formare un nuovo governo. Sarà lui a fare il primo tentativo per tradurre in un esecutivo l’esito del voto di fine ottobre. Il tempo è di 28 giorni, con una proroga massima di due settimane. “Farò un governo di emergenza nazionale, perché la democrazia israeliana sta affrontando una delle fasi di maggiore vulnerabilità che abbia mai conosciuto”, ha detto Eisenkot dal podio accanto a Herzog, nella residenza presidenziale a Gerusalemme.

(Repubblica)

Il presidente Javier Milei ha proclamato in Argentina due giorni di festa per accogliere Leone XIV. Segno di attenzione a un Papa che torna nel Paese dopo trentanove anni e per di più sui passi di un Pontefice argentino, Francesco. Ma anche gesto di distensione nei confronti della Chiesa che più volte ha preso le distanze dalle sue politiche ultraliberiste. Milei lo ha voluto qui, lo ha invitato con calore. Leone XIV ha accolto la proposta arrivata anche dall’episcopato nazionale.

(Avvenire)

Approvato dal governo il decreto bollette, previsto un calo della spesa per l’energia elettrica per 18 milioni di utenti. I produttori termoelettrici dovranno offrire l’energia elettrica sul mercato all’ingrosso a un prezzo più basso, in quanto riceveranno un rimborso dal sistema che copre una parte del costo del gas che serve per produrre l’elettricità. Ne beneficeranno i consumatori che hanno un contratto di fornitura a prezzo variabile, clienti nel Servizio a tutele graduali e clienti nel mercato libero con prezzo variabile. Il beneficio viene stimato dal governo in circa 280 euro in meno nel 2027 per una piccola impresa artigiana tipo, mentre una famiglia avrà un beneficio di 14 euro.

(Corriere della Sera)

Crollano le azioni della società di microchip Nvidia. Il calo è legato alla notizia della relazione tra l’amministratore delegato e cofondatore dell’azienda, Jensen Huang, e una presunta spia cinese. Nvidia ha avviato un’indagine interna per chiarire se Huang sia stato coinvolto in un’operazione di intelligence straniera. Lui stesso ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale con un’imprenditrice cinese, che secondo le valutazioni dell’intelligence statunitense avrebbe passato informazioni al governo cinese.

(IlPost)

La premier Meloni chiarisce la posizione del governo sugli aiuti militari all’Ucraina. “non c’è una questione della mancata firma” al pacchetto Ucraina del ministro Giorgetti, “c’era l’impossibilità di un giorno del ministro di firmare un documento classificato perché era al Consiglio europeo e nei giorni scorsi ha avuto da fare un intervento”, mi pare che la maggioranza, al di là delle sensibilità che al suo interno sono diverse e che io rispetto, ha sempre trovato una sintesi sapendo che per l’Italia è molto importante avere una posizione chiara.

(Adnkronos)

La procura di Milano ha chiesto di archiviare la posizione per Sala, Boeri e Catella indagati nella maxi inchiesta sull’urbanistica. Proposta l’archiviazione anche per l’ex presidente e per l’ex componente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, Ceo di Coima. La vicenda, che portò ad alcuni arresti nell’estate 2025 poi annullati da Riesame e Cassazione, riguardava anche il progetto del Pirellino. Le ipotesi contestate a vario titolo erano corruzione, induzione indebita e falso. Per la procura mancano le prove della corruzione.

(IlFoglio)

Al termine di una giornata scandita dagli allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia, l’ennesimo falso allarme, Giorgia Meloni ha convocato un vertice di sicurezza e poi si è presentata in video per tranquillizzare gli italiani e spiegare la situazione. Non sono mancati i ringraziamenti ai dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine, le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici. Ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos.

(Il Giornale)

Manovra, in tema di previdenza l’Inps prevede la rivalutazione delle pensioni. Dopo aver inizialmente annunciato il pagamento in due tranches, a seconda degli importi, l’Istituto chiarisce che tutti gli assegni saranno pagati col cedolino di gennaio e per eventuali differenze ci sarà un conguaglio successivo. «in linea con le indicazioni del Governo, l’Istituto ha adottato questa soluzione per tutelare il potere d’acquisto dei pensionati fin dalla prima rata dell’anno».

(IlSole24Ore)

E’morto a 77 anni Toni Capuozzo volto storico di Mediaset e inviato di lungo corso. Giornalista di vecchio stampo, di quelli che “consumano la suola delle scarpe”, dai primi anni Novanta Capuozzo è stato parte e anima pulsante del gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto portando nelle case degli italiani il racconto diretto dei grandi conflitti internazionali. . A ottobre aveva svelato di avere un tumore: “Proverò ad affrontarlo come sono capace”.

(QuotidianoNazionale)

Carlo Messina Ceo di Banca Intesa, critica duramente le banche. Al Senato ha parlato di misure “incostituzionali” e attaccato i crediti sui bonus edilizi spalmati su dieci anni come “formule sudamericane”. “Banche e assicurazioni hanno 600 miliardi di debito pubblico, incredibile che queste misure non siano concordate” ha aggiunto. La risposta del Ministro Giorgetti: “accetto le critiche di una misura sudamericana ma rivendico la mia politica asburgica. Aperti a proposte purché ci siano le coperture”. Meloni: “il contributo è scelta di giustizia” Poi precisa: sulle sue critiche c’è stato un fraintendimento

(Il Sole24Ore)