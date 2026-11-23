Le osserviamo, le tagliamo, le coloriamo. Talvolta le ricostruiamo, affidandoci alle mani esperte dell’estetista. Le unghie sono diventate un elemento sempre più importante della nostra immagine, soprattutto femminile, alimentando un settore della cosmetica in continua espansione. Eppure, dietro una macchia, una deformazione o un cambiamento di colore può nascondersi qualcosa di ben diverso da un semplice inestetismo.

Pochi sanno, infatti, che anche le unghie possono essere colpite da patologie tumorali, benigne e maligne, e che alcune manifestazioni apparentemente innocue possono richiedere accertamenti specialistici.

Ne abbiamo parlato con il professor Cannata, esperto di patologie dell’apparato ungueale, che opera presso la Nail Unit dell’Ospedale San Raffaele di Milano, una struttura dedicata alla diagnosi e al trattamento di queste malattie.

Professore, siamo abituati a considerare le unghie soprattutto dal punto di vista estetico. Eppure lei sostiene che possono raccontare molto della nostra salute. Che cosa ignoriamo?

«Le unghie possono rivelare la presenza di numerose patologie, dalle infezioni fungine a quelle infiammatorie (artrosi, psoriasi, lichen) fino ai tumori dell’apparato ungueale. La diagnosi clinica non è sempre semplice e proprio per questo, in molti casi, è necessario ricorrere a indagini di laboratorio e a esami istologici attraverso una biopsia. Soltanto una diagnosi precisa permette di impostare una terapia mirata, evitando trattamenti empirici che rischiano di ritardare l’individuazione della vera malattia».

Lei parla addirittura di dodici tipologie di tumori benigni e nove maligni che possono interessare le unghie. Significa che anche sotto un’unghia può nascondersi un tumore?

«Esattamente. Il tumore maligno più frequente è il carcinoma spinocellulare dell’apparato ungueale. Fortunatamente, il coinvolgimento dell’osso è molto raro e, se diagnosticato e asportato tempestivamente, le possibilità di guarigione sono elevate con la conservazione del dito. Il problema è riconoscerlo, perché spesso si presenta con l’aspetto di una comune verruca virale. Una lesione che persiste per anni, nonostante i trattamenti, deve far sorgere qualche dubbio e richiede un approfondimento istologico».

Quali sono allora i segnali che dovrebbero metterci in allarme? Una macchia scura, per esempio, può essere il sintomo di qualcosa di serio?

«Certamente. Uno dei segnali più importanti è la cosiddetta melanonichia, una pigmentazione dell’unghia che può presentarsi come una striscia longitudinale oppure interessare l’intera superficie. Il colore può essere bruno, nero o presentare tonalità differenti. In questi casi è importante rivolgersi a uno specialista che valuterà la necessità di una biopsia per distinguere una lesione benigna da un eventuale melanoma.

Il melanoma ungueale può rimanere in una fase iniziale, detta in situ, anche per diversi anni. Se diagnosticato precocemente, può essere trattato con successo. È quindi fondamentale non perdere tempo».

Il rischio è che una persona attribuisca queste alterazioni a un fungo, a un trauma o semplicemente a un problema estetico. Quanto pesa la sottovalutazione?

«Paradossalmente, la sottovalutazione non riguarda sempre il paziente. Chi nota una macchia o un’alterazione dell’unghia generalmente si rivolge al proprio medico o a uno specialista. Il problema può nascere quando non si approfondisce sufficientemente la situazione. Le patologie dell’apparato ungueale rappresentano un campo di particolare complessità che richiede anni di studio e una preparazione specifica. In presenza di lesioni dubbie è importante indirizzare il paziente verso centri specializzati».

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera esplosione dei centri estetici dedicati alle unghie. Smalti permanenti e ricostruzioni possono nascondere segnali che sarebbe invece importante osservare?

«Non demonizzerei affatto questi trattamenti. Credo che un’estetista preparata, di fronte a un’unghia che presenta anomalie, sia perfettamente in grado di suggerire alla cliente di rivolgersi a uno specialista.

Le ricostruzioni in metacrilato, oggi molto diffuse anche tra le giovanissime, possono migliorare notevolmente l’aspetto delle mani. È però opportuno prevedere periodi di sospensione durante l’anno di uno o due mesi, durante i quali lasciare le unghie prive di ricostruzioni.

Talvolta, infatti, possono svilupparsi infezioni batteriche, come quelle provocate dalla Pseudomonas Aeruginosa, che possono conferire all’unghia una colorazione bruno-verdastra. Sono condizioni generalmente trattabili, ma che devono essere riconosciute correttamente».

Esistono persone che dovrebbero invece evitare del tutto le ricostruzioni?

«Sì, soprattutto i pazienti affetti da psoriasi o lichen planus. In questi soggetti le ricostruzioni possono favorire la comparsa di manifestazioni della malattia anche a livello ungueale, persino quando le unghie inizialmente appaiono sane. In questi casi consiglio di evitare il metacrilato e limitarsi eventualmente a trattamenti cosmetici meno invasivi.

Va anche ricordato che l’estetica può avere un ruolo positivo nei danni ungueali cronici e permanenti, quando non è possibile ripristinare completamente l’aspetto naturale dell’unghia. Si tratta di situazioni che possono condizionare la vita quotidiana e perfino la serenità psicologica di una persona».

Dopo i sessant’anni aumentano le richieste di visite per problemi alle unghie. È una normale conseguenza dell’invecchiamento o crescono anche i rischi di sviluppare patologie?

«Con l’età aumenta la frequenza di alcune malattie, come le micosi ungueali, soprattutto nei pazienti diabetici o in persone con difese immunitarie compromesse, anche a causa di terapie farmacologiche.

Possono inoltre comparire tumori benigni, come il tumore glomico e i fibrokeratomi, oppure cisti mucoidi spesso associate all’artrosi delle dita. È quindi naturale che con l’avanzare degli anni cresca anche la necessità di controlli specialistici».

Al San Raffaele di Milano è stata istituita una Nail Unit, un servizio interamente dedicato alle malattie delle unghie. Perché si è sentita questa necessità?

«L’iniziativa è stata fortemente voluta dal professor Franco Rongioletti, direttore della Dermatologia Clinica dell’Università Vita-Salute San Raffaele, che ha riconosciuto la necessità di colmare una lacuna diagnostica e formativa in questo settore.

Mi occupo da molti anni di patologie ungueali e ho accettato volentieri il suo invito a collaborare. Oggi la Nail Unit rappresenta non soltanto un punto di riferimento per i pazienti, ma anche un’importante opportunità di formazione per giovani dermatologi e specializzandi. Sono già in corso lavori di tesi dedicati a queste patologie e l’interesse dei giovani medici è notevole».

Nella sua lunga esperienza le è mai capitato che un paziente, arrivato per quello che sembrava un banale problema estetico, scoprisse invece di avere un tumore?

«Purtroppo, sì. Ricordo il caso di un uomo dell’hinterland milanese, poco meno che cinquantenne, che da tempo veniva curato per una presunta infezione all’alluce del piede destro. Aveva già effettuato diversi trattamenti, senza però risolvere il problema.

Quando il medico di famiglia lo ha indirizzato alla nostra Nail Unit, ho ritenuto necessario procedere immediatamente con una biopsia. Dopo pochi giorni, abbiamo avuto la conferma: si trattava di un melanoma.

Il paziente ha dovuto subire l’amputazione della falange distale del dito e successivamente è stato preso in carico dai colleghi oncologi del San Raffaele. A distanza di circa due anni, le sue condizioni sono buone ed è libero da malattia.

È un caso che ricordo particolarmente anche per una lettera di ringraziamento che i familiari hanno voluto inviarmi. Ma soprattutto dimostra quanto possa essere importante arrivare tempestivamente a una diagnosi corretta».

Siamo abituati a controllare la pressione, il colesterolo e altri indicatori della nostra salute. Dovremmo imparare a osservare con maggiore attenzione anche le unghie?

«Certamente, ma senza trasformare ogni piccola alterazione in un motivo di allarme. Il primo riferimento deve rimanere il medico di medicina generale, che ha il compito di valutare il problema e, quando necessario, indirizzare il paziente verso il dermatologo o un centro specializzato.

Fortunatamente molti medici del territorio milanese conoscono già la nostra Nail Unit e ci inviano i pazienti che presentano situazioni particolari.

La nostra missione, però, non è soltanto curare. È anche trasmettere conoscenze alle nuove generazioni di medici. Dopo tanti anni di esperienza, credo che il compito più importante sia proprio quello di condividere ciò che abbiamo imparato, affinché sempre più pazienti possano beneficiare di diagnosi corrette e tempestive».

Una piccola macchia, un’unghia che cambia colore, una lesione che non guarisce. Segnali spesso trascurati perché considerati soltanto difetti estetici. Eppure, come insegna l’esperienza del professor Cannata, imparare a non sottovalutarli può fare una grande differenza. Talvolta, anche salvare una vita.