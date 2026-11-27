Ad Antalya oltre 200 Paesi non trovano un’intesa sull’abbandono dei combustibili fossili. Senza la leadership degli Stati Uniti e con la Cina defilata, prevalgono le divisioni tra le potenze energetiche. Dopo due settimane di negoziati e circa 90mila partecipanti, il vertice Onu si chiude senza un accordo politico e senza nuovi impegni per accelerare l’uscita da carbone, petrolio e gas. A far saltare il documento finale è stato lo scontro con l’Unione europea, che ha rifiutato di avallare un testo privo di qualsiasi riferimento esplicito al superamento dei combustibili fossili.

(La nuova Europa)

La morte di Gianni De Gennaro e i suoi biglietti di addio sono già il canovaccio dell’ennesimo mistero italiano. E di un’inchiesta nell’inchiesta per istigazione al suicidio, che si alimenta delle nuove acquisizioni fatte nella villa in Maremma dove l’ex prefetto ha deciso di farla finita. La “verità”, almeno quella di Gianni De Gennaro, potrebbe essere depositata nelle diverse lettere che ha scritto prima di rivolgersi una piccola semiautomatica alla testa, nella dependance del suo casale in Maremma. E sparare un colpo mentre si trovava seduto su una poltrona. Tutto il materiale, trovato sia nella dependance che nella villa padronale è stato sequestrato.

(QuotidianoNazionale)

L’affondamento di una corvetta russa al porto libico di Bengasi e di una nave cargo carica di materiale bellico al largo della città libica segnano l’inizio di una nuova fase nella guerra tra Russia e Ucraina, spostando il teatro delle operazioni nel cuore del Mediterraneo. E’ la prima volta che i droni ucraini vengono ripresi in azione nel Mediterraneo ed è la prova che Kyiv è ampiamente attiva in Libia da tempo. Gli ucraini hanno voluto colpire quello che era probabilmente il più imponente convoglio navale militare russo in transito nel Mediterraneo e partito alla fine di ottobre da Kaliningrad.

(IlFoglio)

Con una decisione clamorosa il Board di Nvidia la più grande azienda di Big Tech ha reintegrato all’unanimità il fondatore nei ruoli di Ceo e Presidente con effetto immediato. Dopo l’annuncio, il titolo di Nvidia è balzato in Borsa superando la soglia del 30% e chiudendo a +31%. “Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”, si legge in una nota della società.

(IlGiornale)

Via libera della Commissione Europea alla manovra italiana. La bozza di manovra che il governo ha spedito a Bruxelles è «conforme» alle raccomandazioni previste dalla procedura per disavanzi eccessivi, che dunque «potrebbe essere chiusa in primavera». La legge di Bilancio, ora all’esame del Parlamento, è sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Patto di Stabilità. Le previsioni economiche stimavano un deficit al 2,9% quest’anno e al 3,5% il prossimo, anche se lo scorporo delle spese militari ed energetiche nel 2027 consentirà di farlo scendere al 2,9%. «L’Italia dovrebbe correggere il suo deficit eccessivo nel corso del 2026 e questa è una buona notizia», ha detto il commissario all’Economia, Valdis Dombrovskis. La Commissione ha anche dato il suo via libera a tutte le misure in campo energetico che potranno essere scorporate grazie alla clausola di salvaguardia.

(La Stampa)

Mercoledì 25 novembre si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale. In tutta Italia sono numerose le iniziative organizzate da associazioni, istituzioni, scuole e movimenti femministi: cortei, flash mob, incontri pubblici, spettacoli e campagne di sensibilizzazione per ricordare le vittime di violenza di genere e chiedere interventi concreti per prevenirla.

(SkyTg24)

L’amministrazione Trump lancia una nuova offensiva economica internazionale a colpi di dazi, contro 14 grandi partner o rivali dall’Unione europea alla Cina. Tutti accusati di danneggiare gli Stati Uniti, di gonfiare i loro deficit e minare la loro competitività con politiche commerciali e industriali scorrette, in particolare di sovrapproduzione manifatturiera. I nuovi dazi sono al momento solo raccomandati, dall’Ufficio commerciale della Casa Bianca e compresi in linea di massima tra il 15% e il 20 per cento. Non entreranno in vigore prima di gennaio e non dovrebbero inoltre, in generale, sommarsi ad altre tariffe annunciate da Washington.

(IlSole24Ore)

Il governo supera la riforma Delrio delle Province con una legge delega, reintroducendo l’elezione diretta del presidente e del Consiglio da parte dei cittadini, con il ritorno delle Giunte. L’obiettivo è superare il modello in vigore da 12 anni, che prevede, per i presidenti e i Consigli, elezioni di secondo livello attraverso un voto ponderato espresso solo da sindaci e consiglieri comunali. La legge-delega approvata in Consiglio dei ministri è però uno strumento legislativo “lento” che dovrà fare i conti con i tempi e il clima da fine legislatura. Prima dello scioglimento delle Camere, dovrà o dovrebbe essere perseguito un iter-lampo che consiste nell’approvazione del disegno di legge nei due rami del Parlamento, nel varo da parte dei ministri competenti dei decreti attuativi i quali, prima di diventare operativi, dovranno passare per le commissioni competenti.

(Avvenire)

Due tecnici italiani sono rimasti uccisi in Kuwai in seguito a un attacco di droni iraniani. Sono Antonio Saccoccio, 65 anni, di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. Lavoravano per Rheinmetall Italia ed erano impegnati nella manutenzione ai radar del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato di voler chiedere spiegazioni a Teheran: “Ci lamenteremo con l’ambasciata per quello che è successo”. Ma l’Iran respinge in modo “categorico e assoluto” ogni responsabilità nell’attacco.

(Repubblica)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles con una posizione netta sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione Europea: l’Italia non è pronta a sottoscrivere l’accordo nella sua formulazione attuale. E non intende farsi condizionare dalla scadenza di fine anno indicata dai leader europei per raggiungere un’intesa. Al centro del confronto tra i Ventisette c’è il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034, lo strumento che stabilisce come distribuire le risorse europee nei prossimi sette anni. Il progetto riguarda un bilancio da quasi 2.000 miliardi di euro e dovrà conciliare le nuove priorità strategiche dell’Unione con le politiche tradizionali, a partire da agricoltura e coesione.

(Euronews)