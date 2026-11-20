Mosca minaccia l’Europa. Alle proposte Usa all’Ucraina – ingresso nella Nato e rinuncia al Donbass- gli uomini di Putin rispondono con ultimatum: ritiro ucraino da Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, rinuncia all’adesione alla Nato, neutralità, assenza di armi nucleari e accettazione delle richieste russe di “smilitarizzazione” e “denazificazione”oppure la guerra continua. Per Volodymyr Zelensky gli USA hanno sondato l’Ucraina su una possibilità fino a ieri impensabile. Il presidente ucraino non ha accettato, ma non ha nemmeno chiuso la porta, lasciando intendere che una scelta così pesante andrebbe sottoposta al paese tramite un referendum.

(Huffpost)

Il governo cerca altre risorse per la sanità e fa marcia indietro sui tagli alla scuola. Sindacati insoddisfatti della manovra. Qualche apertura è arrivata dal confronto a Palazzo Chigi, senza però cambiare il giudizio complessivo delle organizzazioni sindacali. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che sono in corso valutazioni, anche nel confronto con le Regioni, per aumentare ulteriormente i finanziamenti alla sanità. E l’esecutivo ha comunicato che ritirerà la norma sui tagli agli organici scolastici. Per la Cgil, tuttavia, l’incontro è stato «politicamente inutile». La Cisl apprezza i passi avanti ma chiede interventi più incisivi. La Uil incassa il risultato sulla scuola e insiste sugli investimenti pubblici.

(Repubblica)

Inchiesta della procura di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio. Per Gianni De Gennaro – l’ex capo della polizia e già direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), l’organismo che coordina i servizi segreti italiani – la procura di Caltanissetta aveva chiesto gli arresti domiciliari. Per Donatella Peruzzi, funzionaria del Dis, il carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha invece respinto entrambe le richieste, insieme a quelle per altri tre indagati. Il 12 novembre la Procura ha fatto appello. A dividere i magistrati, su una delle accuse di depistaggio, è il legame fra i documenti che secondo i pm sarebbero stati nascosti e poi distrutti e l’agenda rossa di Paolo Borsellino.

(Corriere della Sera)

Revolut commissariata per un anno. È stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano, un provvedimento della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, con il quale è stata disposta la misura dell’Amministrazione Giudiziaria nei confronti della succursale italiana dell’istituto bancario lituano. Gli inquirenti segnalano “gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering (A.M.L.) del gruppo bancario” grazie al quale “una vasta platea di soggetti condannati o indagati per gravi delitti nonché destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali, abbiano potuto accedere al sistema finanziario, agevolando di fatto la commissione dei reati”.

(Il Giornale)

Nella lista delle potenziali modifiche alla Legge di Bilancio all’esame della Camera spunta una nuova sanatoria edilizia, questa volta in formato “maxi”. L’idea, caldeggiata da Fratelli d’Italia, riguarderebbe la riapertura del condono del 2003 con la possibilità di regolarizzare lievi difformità presenti nelle abitazioni. La novità principale riguarderebbe l’estensione della misura dalla Campania a livello nazionale. Nella lista dei possibili interventi per risolvere le difformità rientrano, per esempio, i tramezzi interni spostati rispetto al progetto originario oppure i bagni con metratura ampliata. Dalle finestre con dimensioni differenti rispetto ai documenti ad altre modifiche tra la planimetria catastale e lo stato effettivo dell’immobile.

(Skytg24)

Sospeso il traffico ferroviario e stradale in seguito al secondo attacco subito da uno degli archi del ponte di Crimea. Il governo russo terrà una riunione sul “ripristino” dell’infrastruttura che collega la penisola annessa da Mosca nel 2014 alla costa del Mar Nero. Quella condotta dalle forze ucraine in Crimea è una “operazione senza precedenti condotta in risposta agli attacchi russi contro le nostre infrastrutture”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

(Ansa)

Berlino ospita il vertice della Coalizione dei Volenterosi, con la premier Giorgia Meloni. Alla Cancelleria federale il confronto si muove su due binari: da una parte l’E3 (Germania, Francia e Regno Unito), che continua a lavorare sul capitolo della sicurezza militare, in particolare sulla pianificazione di una forza multinazionale di deterrenza da schierare in Ucraina dopo un eventuale accordo di pace. Un’ipotesi da cui Roma continua a tenersi fuori, ribadendo il proprio no all’invio di truppe. Dall’altra debutta l’E5, il “Formato di Berlino”, che coinvolge anche Italia e Polonia e punta a coordinare la linea politica e diplomatica europea in vista dei possibili negoziati tra Ucraina, Russia e Usa.

(Quotidiano Nazionale)

L’ex deputato Emanuele Fiano ha lasciato il Partito Democratico, di cui era un esponente storico. La decisione in seguito al voto contrario del PD al disegno di legge sull’antisemitismo, approvato in via definitiva martedì con un voto alla Camera. Fiano ha detto che la posizione del PD ha rappresentato «un limite invalicabile» alla sua «permanenza nel partito».Sul disegno di legge c’era stato un lungo dibattito parlamentare che aveva causato una spaccatura tra i partiti all’opposizione e anche all’interno del PD. Le discussioni si erano concentrate sulla definizione di antisemitismo adottata dal testo poi approvato: secondo chi la contesta, confonde l’antisemitismo con le critiche legittime a Israele introducendo una forma di censura.

(IlPost)

Il vertice trilaterale di Shenzhen tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin ha portato alla firma di una “dichiarazione di pace” in quattro punti incentrata su riforma dell’ONU, sicurezza energetica, immunità dei leader e dialogo sul nucleare. L’intesa lascia tuttavia irrisolti i principali conflitti globali, escludendo l’Unione Europea e tralasciando i dossier su Ucraina e Iran. Trump si è detto ottimista in merito al conflitto tra Russia e Ucraina, lo ha riferito in una telefonata a Jared Kushner che si trova con Steve Witkoff a Berlino per i negoziati con gli europei. «Il presidente torna a Washington con l’idea che la pace sia raggiungibile». Pure Putin nella sua conferenza stampa ha sottolineato di vedere l’impegno di Trump per chiudere il conflitto.

(La Stampa)

E’ morto Corrado Augias giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva 91 anni. È diventato popolare con i programmi che ha ideato e condotto in televisione come i grandi successi Rai Telefono giallo dal 1987 al 1993, dedicato a casi di cronaca nera e vicende giudiziarie irrisolte e Babele, programma rivoluzionario nel 1990, dedicato interamente ai libri e agli scrittori.

(Open)