Premio Nazionale Andrea Purgatori: l’1 febbraio la prima edizione

Il 1° febbraio 2026 si terrà a Bologna la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Nazionale Andrea Purgatori.

Come dichiarato da Articolo 21, associazione partner della manifestazione, il premio è stato istituito per celebrare il giornalismo d’inchiesta, il rigore professionale e l’indipendenza intellettuale.

il Premio, istituito dai figli Edoardo, Ludovico e Victoria, nasce sotto lo slogan “Un Professionista Onesto”, omaggio allo spirito, al metodo e all’eredità morale di Andrea Purgatori. Uno slogan che cambierà ogni anno, seguendo il filo del suo insegnamento.

Andrea Purgatori è stato una delle figure più autorevoli del giornalismo italiano: inviato speciale, firma storica del Corriere della Sera, autore e conduttore televisivo, ha dedicato la sua carriera alla ricerca della verità, affrontando con competenza e coraggio alcuni dei più complessi misteri e passaggi oscuri della storia italiana contemporanea. Il suo lavoro ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di giornalisti, distinguendosi per indipendenza, serietà e rispetto dei fatti. Il Premio intende custodire e rinnovare questi valori, riconoscendo professionisti che si siano distinti per onestà intellettuale, qualità dell’informazione e impegno civile.

Queste le parole dei figli:

Nostro padre ha sempre cercato, con ogni mezzo, di portare alla luce ciò che altri cercavano di nascondere. Questo premio è il nostro modo per continuare quella missione.

La Prima Edizione del Premio Nazionale Andrea Purgatori si svolge con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, a conferma del valore culturale e professionale dell’iniziativa e del suo legame con i principi fondanti della professione giornalistica.

I vincitori nelle diverse categorie

Miglior Giornalista – Carta Stampata: Nello Scavo (inviato speciale di Avvenire)

Miglior Giornalista – Televisione: A Sigfrido Ranucci e alla redazione giornalistica di Report

Miglior Giornalista – Documentario: Francesca Mannocchi

Miglior Giornalista d’Inchiesta Under 40: Gabriele Cruciata

Miglior Sceneggiatore d’Inchiesta: Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori (per il film “Il Nibbio” sulla storia di Nicola Calipari, l’agente dei servizi segreti ucciso a Baghdad durante la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena)

Il programma della giornata dedicata ad Andrea Purgatori

La giornata inizierà alle ore 11 presso il Parco della Zucca Museo per la Memoria di Ustica, di fronte al Muretto di Andrea, dove sarà possibile scaricare attraverso un QR code gli articoli che Purgatori ha scritto sulla Strage di Ustica per il Corriere della Sera.

Sono previsti gli interventi di Federica Mazzoni, Matteo Lepore, Daria Bonfietti, Fiorenza Sarzanini, Loris Mazzetti, Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori.

Alle ore 13 presso le Cucine Popolari di via del Battiferro 2 ci sarà il “Pranzo Solidale-Buon compleanno Andrea!” con i saluti di Mauro Biani, Loris Mazzetti, Daria Bonfietti, i figli e altri amici di Andrea.

Alle ore 15:30, presso la Sala Farnese di Palazzo D’Accursio in piazza Maggiore 6, ci sarà la cerimonia di premiazione.

Tutti i premiati saranno presenti e si uniranno agli interventi di Matteo Lepore, Gessica Allegni, Guido D’Ubaldo e a quello del presidente della giuria Andrea Salerno.

A seguire, sempre in Sala Farnese, si terrà il dibattito: “Quanto incide sulla democrazia un’informazione controllata?”, un approfondimento a ciò che sta accadendo, non solo in Italia e non solo in Europa, sottolineato recentemente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi ai giornalisti:

Il Giornalismo libero è un antidoto contro gli abusi di potere pubblici e privati, contro le opacità e le menzogne, consentendo la possibilità di formarsi un’opinione indipendente, basata sulla rigorosa rappresentazione dei fatti. La Costituzione ci insegna che la libertà di stampa è un fondamento irrinunciabile della democrazia e della vita civile.

Al convegno interverranno: Carlo Bartoli, Vittorio Di Trapani, Giampiero Moscato, Ricardo Gutierrez, Riccardo Noury, Barbara Trionfi, Andrea Malaguti, Paolo Berizzi, Roberto Zaccaria, Fiorenza Sarzanini, Giuseppe Giulietti e il Cardinale Matteo Maria Zuppi.

A conclusione della giornata, alle ore 20:15 presso il Cinema Modernissimo di Piazza Re Enzo 3, ci sarà la proiezione del film “Fortàpasc” (sceneggiatura di Jim Carrington, Andrea Purgatori, Marco Risi e Maurizio Cerino per la regia di Marco Risi).

Introdurranno Gianluca Farinelli (Direttore della Cineteca di Bologna), Marco Risi, Daria Bonfietti e Edoardo Purgatori.

Immagine di copertina di Mauro Biani