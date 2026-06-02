La bolletta della difesa: senza sicurezza l’energia costerà di più

Senza difesa, l’Italia pagherà energia più cara: dipendenza, rotte vulnerabili e deterrenza debole aumentano il premio di rischio. Investire in sicurezza significa proteggere bollette, industria e autonomia.

Che cosa significa, oggi 2 Giugno, essere una Repubblica sovrana, se l’energia che accende le nostre case, alimenta le nostre imprese e sostiene la nostra industria dipende in larga parte da rotte, infrastrutture e fornitori che non controlliamo pienamente?

Non c’è nulla di più domestico di una bolletta. Arriva nella cassetta della posta o sullo schermo del telefono, si apre con fastidio, si legge con sospetto, si paga con rassegnazione. Sembra un fatto privato, familiare, quasi amministrativo. Kilowattora, metri cubi, oneri di sistema, imposte, rateizzazioni, bonus, conguagli.

E invece la bolletta è una carta geografica.

Dentro una bolletta italiana ci sono l’Algeria, l’Azerbaigian, la Libia, il Mediterraneo, il Mar Rosso, Suez, Hormuz, il Baltico, l’Ucraina, la Russia, gli Stati Uniti, il Qatar, le assicurazioni marittime, i cavi sottomarini, i rigassificatori, le navi metaniere, le centrali a gas, le reti elettriche, gli stoccaggi e le decisioni che prendiamo, o non prendiamo, sulla difesa nazionale.

È questo il punto che il dibattito italiano di questi giorni rischia di mancare. La discussione su SAFE, sui prestiti europei per la difesa, sulla flessibilità di bilancio e sul caro energia viene presentata come se ci trovassimo davanti a una scelta morale semplice: da una parte i cittadini e le imprese che pagano bollette troppo alte, dall’altra le spese militari. Prima l’energia, poi le armi. Prima le famiglie, poi la difesa. Prima l’emergenza sociale, poi la sicurezza.

È una contrapposizione comprensibile, ma è sbagliata.

Non perché il caro energia non sia reale. Lo è eccome. Non perché le famiglie e le imprese non vadano protette. Devono esserlo. Non perché ogni euro di spesa militare sia automaticamente utile. Non lo è. Ma perché, nel mondo in cui siamo entrati, energia e difesa non sono due capitoli separati del bilancio pubblico. Sono due facce della stessa vulnerabilità strategica. Il prezzo dell’energia non dipende più soltanto da domanda, offerta e tecnologia. Dipende anche dalla credibilità della deterrenza. Dipende dalla sicurezza delle rotte marittime. Dipende dalla protezione delle infrastrutture critiche. Dipende dalla capacità di scoraggiare sabotaggi, coercizioni, pressioni ibride e shock artificiali. Dipende, in sostanza, dal fatto che un Paese sia percepito come vulnerabile o come resiliente.

E l’Italia, piaccia o no, è un Paese energeticamente vulnerabile.

Il falso dilemma tra bollette e sicurezza

Quando si dice che “non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa”, si coglie una parte vera del problema. In una democrazia, la sicurezza non può diventare un linguaggio separato dalla vita materiale delle persone. Se le imprese chiudono per il costo dell’energia, se le famiglie impoveriscono, se l’industria perde competitività, non c’è molto da difendere.

Ma la conclusione opposta è altrettanto vera: se non difendiamo le condizioni materiali che rendono possibile l’approvvigionamento energetico, le bollette continueranno a essere ostaggio di attori esterni. Il problema italiano non è scegliere tra ridurre il prezzo dell’energia oggi e investire in difesa domani. Il problema è capire che, senza sicurezza, il prezzo dell’energia domani tenderà a incorporare un premio di rischio sempre più alto. Non un premio astratto, ma un costo economico concreto: più assicurazioni, più rotte alternative, più scorte obbligate, più rigassificazione d’emergenza, più dipendenza da fornitori politicamente instabili, più sussidi pubblici, più volatilità, più debito. La bolletta energetica di un Paese dipendente non misura soltanto il costo della materia prima. Misura il costo della sua esposizione.

È qui che la difesa entra nell’economia. Non come culto delle armi, ma come assicurazione collettiva contro la coercizione.

La dipendenza ha un prezzo

L’Italia importa gran parte dell’energia che consuma. Anche quando la dipendenza energetica cala, come è avvenuto grazie alla crescita delle rinnovabili e alla riduzione di alcune importazioni fossili, il dato resta strutturale: il nostro sistema produttivo, industriale e domestico dipende ancora in larga misura da flussi che arrivano dall’estero. Questo significa una cosa semplice: l’Italia non compra solo gas, petrolio o elettricità. Compra stabilità geopolitica.

Quando quella stabilità c’è, la dipendenza sembra efficienza. Si comprano materie prime dove costano meno, si diversificano i fornitori, si costruiscono contratti, si lasciano lavorare i mercati. Quando quella stabilità salta, la dipendenza cambia nome. Diventa vulnerabilità.

È quanto abbiamo visto con la Russia. Per anni il gas russo è stato considerato una componente razionale del mix energetico europeo: abbondante, relativamente conveniente, disponibile via gasdotto. Poi, con l’invasione dell’Ucraina, quella stessa interdipendenza è diventata un’arma. Non perché l’energia fosse improvvisamente cambiata natura, ma perché era cambiato il contesto strategico.

Da allora l’Italia ha diversificato. Ha rafforzato il ruolo dell’Algeria, dell’Azerbaigian, del GNL, dei rigassificatori, dei partner mediterranei. È stato necessario e, in parte, efficace. Ma diversificare non significa diventare invulnerabili. Significa spostare il rischio su più rotte, più fornitori, più infrastrutture, più mari.

Il Mediterraneo diventa così non soltanto uno spazio diplomatico o commerciale, ma una grande infrastruttura energetica. Il Canale di Sicilia, il Nord Africa, il Levante, Suez, il Mar Rosso e il Golfo non sono scenari lontani: sono pezzi della bolletta italiana. E se quei pezzi non sono protetti, il mercato lo capisce prima della politica.

Il prezzo invisibile della non-deterrenza

In economia esiste un modo semplice per leggere il problema. Il costo atteso dell’energia non è dato solo dal prezzo normale della fornitura. È dato dal prezzo normale più il costo atteso delle interruzioni, delle crisi e della sostituzione.

In forma elementare: prezzo atteso dell’energia = prezzo di mercato + premio di rischio geopolitico + costo atteso delle interruzioni + costo di sostituzione + costo fiscale degli interventi d’emergenza.

La difesa incide su quasi tutte queste componenti.

Una marina più credibile riduce il rischio sulle rotte e aumenta la capacità di partecipare alla sicurezza collettiva degli stretti, dei porti e delle linee di comunicazione marittima. Capacità cyber più robuste riducono il rischio di attacchi a reti elettriche, operatori energetici, sistemi portuali, logistica e pagamenti. Sorveglianza spaziale, droni, intelligence e capacità subacquee migliorano la protezione di cavi, gasdotti e interconnessioni. Difesa aerea e missilistica proteggono infrastrutture critiche e basi logistiche. Una base industriale nazionale ed europea più forte riduce la dipendenza da fornitori esterni proprio nei momenti in cui tutti comprano gli stessi sistemi.

La non-spesa, o peggio la spesa ritardata e frammentata, produce l’effetto contrario. Aumenta il premio di vulnerabilità.

Gli avversari, o anche semplicemente gli attori opportunisti, imparano che un Paese può essere colpito non invadendolo, ma rendendo più costosa la sua normalità. Basta minacciare una rotta, danneggiare un cavo, bloccare uno stretto, alzare l’incertezza su una fornitura, moltiplicare i costi assicurativi, spingere le imprese a coprirsi contro il rischio. Non serve necessariamente una guerra aperta. Basta rendere il sistema più ansioso.

La deterrenza serve proprio a questo: non a combattere una guerra, ma a rendere più costoso per gli altri destabilizzare la nostra pace.

Il Mar Rosso ci ha già mandato la fattura

La crisi del Mar Rosso ha mostrato con chiarezza come funziona il nuovo mondo. Attacchi condotti da un attore relativamente limitato, gli Houthi, hanno costretto grandi compagnie di navigazione a deviare le rotte, allungare i tempi, aumentare i costi assicurativi, riorganizzare catene logistiche e trasferire parte dei costi sui prezzi finali.

Non era la Terza guerra mondiale. Non era nemmeno un blocco totale del commercio globale. Eppure è bastato a produrre effetti economici visibili.

Questo è il punto decisivo: oggi non serve paralizzare il sistema per renderlo più costoso. È sufficiente degradarlo. La guerra contemporanea non mira sempre alla distruzione. Spesso mira all’attrito. Aggiunge giorni di navigazione, aumenta il prezzo del rischio, rende meno prevedibili le consegne, costringe le imprese a più scorte, riduce i margini, spinge gli Stati a intervenire.

L’Italia, come Paese manifatturiero, importatore di energia e potenza marittima naturale, è particolarmente esposta a questo tipo di coercizione. La nostra economia vive di trasformazione, logistica, export, energia importata e rotte aperte. Senza sicurezza marittima, il Made in Italy non perde soltanto mercati. Perde prevedibilità. E l’energia è il primo indicatore di questa perdita.

SAFE non è un bancomat per le armi. È una polizza europea

Il dibattito su SAFE è stato raccontato spesso in modo riduttivo, come se si trattasse semplicemente di accendere nuovo debito per comprare armamenti. Ma SAFE, nel disegno europeo, ha un significato più ampio: usare prestiti comuni, appalti congiunti e capacità industriale europea per colmare lacune critiche.

Tra queste lacune ci sono munizioni, difesa aerea, missili, droni, sistemi anti-drone, cyber, mobilità militare, protezione delle infrastrutture critiche, capacità marittime di superficie e subacquee, C4ISTAR, spazio, guerra elettronica, intelligenza artificiale.

Letto così, SAFE non è una parentesi militare. È un tentativo, ancora incompleto ma necessario, di trasformare la sicurezza europea da somma di fragilità nazionali a piattaforma di resilienza comune.

Per l’Italia, ciò ha un valore economico diretto. Investire in capacità marittime, subacquee, cyber e di protezione delle infrastrutture significa proteggere anche porti, rigassificatori, cavi, snodi logistici, reti elettriche, spazi industriali e catene del valore. Significa rafforzare una base industriale che già esiste, dalla cantieristica all’elettronica, dall’aerospazio alla sensoristica, dalla cyber security ai sistemi navali. Significa trasformare una spesa in capacità produttiva, occupazione qualificata, tecnologia dual-use e autonomia negoziale.

Certo, SAFE resta debito. E l’Italia non può fingere che il debito non esista. Ma il punto non è se il debito sia bello o brutto. Il punto è distinguere tra debito che finanzia rendite e debito che riduce vulnerabilità future. Un prestito usato male resta debito cattivo. Un prestito usato per comprare sistemi incoerenti, duplicare capacità, alimentare frammentazione o rinviare riforme non rafforza nessuno. Ma un prestito usato per costruire deterrenza, protezione infrastrutturale, capacità industriale europea e sicurezza energetica riduce il costo atteso delle crisi future. Le crisi future, quando arrivano, costano molto più degli investimenti che non abbiamo fatto.

Energia senza difesa è sussidio permanente

La tentazione italiana è sempre la stessa: trattare l’emergenza come una parentesi e rispondere con trasferimenti temporanei. Bonus, aiuti, crediti d’imposta, compensazioni, fondi straordinari. In alcuni momenti sono necessari. In una crisi acuta, proteggere famiglie e imprese è un dovere politico e sociale. Ma se la causa del caro energia è strutturale, il sussidio non risolve il problema. Lo nasconde per qualche mese e lo trasferisce sul bilancio pubblico.

Se il prezzo alto deriva da dipendenza, infrastrutture lente, scarsa elettrificazione, reti insufficienti, ritardi autorizzativi, volatilità geopolitica, rotte fragili e deterrenza debole, allora il sussidio è solo anestesia fiscale. Non cura la malattia. La cura richiede tre cose insieme: più energia nazionale pulita, più infrastrutture e più sicurezza.

Più rinnovabili, accumuli, reti, efficienza, interconnessioni e capacità di gestione della domanda riducono la dipendenza fisica. Più rigassificazione, stoccaggi, diversificazione e contratti intelligenti riducono la vulnerabilità di breve periodo. Più difesa, cyber security, protezione marittima, sorveglianza subacquea e resilienza industriale riducono il premio di rischio strategico. Separare questi tre pilastri significa non capire la natura della crisi.

Un pannello solare non protegge un cavo sottomarino. Una fregata non sostituisce una rete elettrica moderna. Un bonus bollette non ferma un attacco cyber. Una batteria non garantisce da sola la sicurezza del Mediterraneo. Ma insieme questi elementi costruiscono sovranità materiale.

La sicurezza energetica del XXI secolo è un sistema, non una voce di spesa.

Il costo industriale della vulnerabilità

Il caro energia non colpisce solo le famiglie. Colpisce la struttura produttiva. L’Italia è una potenza manifatturiera senza materie prime energetiche abbondanti. Questo significa che ogni aumento stabile del differenziale energetico rispetto a Francia, Spagna, Germania o Stati Uniti si trasforma in perdita di competitività.

Per un’impresa energivora, pagare energia più cara significa investire meno, assumere meno, innovare meno, produrre altrove o chiudere. Per una filiera industriale significa perdere pezzi. Per lo Stato significa meno gettito, più ammortizzatori sociali, più pressione politica per intervenire. Per la difesa stessa significa una base produttiva più fragile. Qui si vede il circolo vizioso.

Se non investiamo in sicurezza, aumenta il rischio energetico. Se aumenta il rischio energetico, aumentano i costi industriali. Se aumentano i costi industriali, si indebolisce la base produttiva. Se si indebolisce la base produttiva, diventa più difficile sostenere una difesa credibile. Se la difesa diventa meno credibile, il rischio energetico aumenta ancora. È la spirale della dipendenza.

L’Italia deve spezzarla prima che diventi normalità. Non con annunci, ma con programmazione pluriennale, appalti comuni, capacità industriali, investimenti energetici e un linguaggio politico adulto. Dire agli italiani che la difesa serve anche a ridurre il costo della vulnerabilità non è militarismo. È onestà.

Il Mediterraneo non è uno scenario. È la nostra infrastruttura

Per troppo tempo l’Italia ha guardato al Mediterraneo come a una cornice diplomatica, culturale o migratoria. Oggi deve guardarlo anche come a un’infrastruttura strategica.

Nel Mediterraneo passano energia, dati, merci, sicurezza alimentare, componenti industriali, flussi finanziari, interessi nazionali e alleanze. La Libia non è solo politica estera. L’Algeria non è solo gas. L’Egitto non è solo Suez. Il Levante non è solo crisi mediorientale. Il Mar Rosso non è solo una rotta lontana. Il Mediterraneo allargato è il luogo in cui il prezzo dell’energia italiana incontra la politica di potenza.

Un Paese che dipende da questo spazio non può permettersi una difesa pensata per tempi più lenti. Servono capacità navali, sorveglianza, intelligence, logistica, basi, droni, sistemi anti-drone, cooperazione con gli alleati, industria, manutenzione, personale, cyber e diplomazia energetica. Non per proiettare aggressività, ma per impedire che altri trasformino la nostra dipendenza in ricatto.

Il paradosso è che l’Italia avrebbe tutto per essere protagonista: posizione geografica, industria della difesa, cantieristica, energia rinnovabile potenziale, competenze nel gas, porti, interconnessioni, diplomazia mediterranea, appartenenza a UE e NATO. Ma queste risorse valgono solo se vengono integrate. Altrimenti restano eccellenze isolate in un sistema vulnerabile.

La vera domanda non è quanto spendiamo, ma cosa compriamo

Naturalmente, non basta dire “più difesa”. Sarebbe troppo facile e, soprattutto, pericoloso. La spesa militare può essere inefficiente come qualunque altra spesa pubblica. Può diventare corporativa, dispersiva, burocratica, opaca. Può finanziare piattaforme senza dottrina, programmi senza manutenzione, annunci senza capacità. La vera domanda è: che cosa compriamo, con chi, per quale minaccia, con quale industria, con quale ritorno strategico?

Se la tesi è che la difesa serve anche a ridurre il costo futuro dell’energia, allora le priorità devono essere coerenti. Protezione delle infrastrutture critiche. Sicurezza marittima. Capacità subacquee. Difesa cyber. Sorveglianza satellitare. Droni e anti-droni. Difesa aerea. Logistica. Mobilità militare. Scorte. Interoperabilità europea. Prontezza industriale. Manutenzione. Personale tecnico. Capacità dual-use. Non si tratta di comprare simboli. Si tratta di comprare resilienza.

Ed è proprio qui che strumenti europei come SAFE possono essere utili, se usati bene. Perché spingono verso appalti congiunti, interoperabilità, filiere europee e capacità prioritarie. Non risolvono da soli il problema, ma offrono una leva che l’Italia non dovrebbe trattare come un fastidio contabile.

Rinunciare a usarla pienamente può sembrare prudente oggi. Ma la prudenza, quando diventa rinvio sistematico, ha un costo. E spesso quel costo arriva sotto forma di emergenza, cioè nel modo più caro possibile.

Il punto politico: non c’è pace senza costo della pace

L’Italia ama pensarsi come Paese di equilibrio. Mediterranea, europea, atlantica, commerciale, dialogante, prudente. È una vocazione preziosa. Ma l’equilibrio non è gratis. La diplomazia funziona meglio quando è sostenuta da capacità. Il dialogo è più efficace quando non nasce dalla debolezza. La pace è più stabile quando chi vorrebbe romperla sa che il costo sarebbe alto. Questa è la deterrenza: non il desiderio della guerra, ma l’economia politica della pace.

Per questo il dibattito italiano deve cambiare linguaggio. La difesa non va presentata come alternativa alla protezione sociale, ma come una delle condizioni che rendono sostenibile la protezione sociale nel medio periodo. L’energia non va trattata come un’emergenza da sussidiare all’infinito, ma come una vulnerabilità da ridurre. L’Europa non va invocata solo per flessibilità di bilancio, ma usata per costruire beni pubblici comuni: difesa, energia, reti, industria, tecnologia, sicurezza. In fondo, la domanda è semplice: vogliamo pagare oggi un premio di assicurazione strategica o domani una tassa di vulnerabilità?

Perché la seconda arriva comunque. Arriva nella bolletta, nel costo del credito, nella perdita di competitività, nella delocalizzazione industriale, nei sussidi d’emergenza, nell’inflazione importata, nella minore libertà diplomatica. Arriva quando il mercato capisce che un Paese dipendente non ha abbastanza strumenti per proteggere le condizioni della propria prosperità. La bolletta della difesa non è una spesa separata dalla bolletta energetica. Ne è una componente nascosta.

Se l’Italia non la paga in modo intelligente, pianificato e industrialmente utile, rischia di pagarla comunque. Solo più tardi, più cara e senza aver costruito nulla.

Il vero spreco non è investire in difesa. Il vero spreco è scoprire, alla prossima crisi, che l’energia costa di più perché abbiamo confuso la pace con l’assenza di minacce, la prudenza con il rinvio e la sicurezza con una voce sacrificabile del bilancio. In un mondo in cui la dipendenza è tornata a essere potere, la deterrenza non serve soltanto a difendere i confini. Serve a difendere il prezzo della normalità.

E per l’Italia, oggi, la normalità passa anche dalla bolletta.