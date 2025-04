Roma, come ogni anno arriva il concerto del Primo Maggio!

Roma si prepara ad accogliere il tradizionale Concerto del Primo Maggio, evento simbolo della Festa dei Lavoratori, che quest’anno torna nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano. Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, il Concertone 2025 si svolgerà mercoledì 1° maggio, con un programma ricco di musica, riflessioni e spettacolo.

Orari e Programma

L’evento avrà inizio alle ore 13:30 con le esibizioni dei vincitori del contest 1MNEXT – Cordio, Dinìche e Fellow – e di altri giovani artisti emergenti. La diretta televisiva su Rai 3 partirà alle 15:00 con un’anteprima, seguita dalla prima parte dalle 16:00 alle 18:55, la seconda dalle 20:00 alle 21:00 e la terza dalle 21:05 fino a mezzanotte. L’intera giornata sarà trasmessa anche su Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia, con contenuti extra disponibili su RaiPlay Sound.

Conduttori e Ospiti Speciali

A guidare il pubblico attraverso le oltre dieci ore di spettacolo saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati dal professore e divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, noto per il progetto “La Fisica Che Ci Piace”. Schettini interverrà con brevi approfondimenti su temi culturali e sociali, rivolgendosi in particolare ai giovani.

Lineup degli Artisti

La scaletta del Concerto del Primo Maggio 2025 presenta un mix di artisti affermati e nuove promesse della musica italiana. Tra i nomi più attesi: Achille Lauro, Elodie, Giorgia, Brunori Sas, Lucio Corsi, Gazzelle, Ghali, Gabry Ponte, Gaia, Franco126, Eugenio in Via Di Gioia, Arisa, Carl Brave, Fulminacci, Leo Gassmann, Rocco Hunt, The Kolors, Shablo con special guests, Serena Brancale, Mondo Marcio e molti altri.

Omaggio a Paolo Benvegnù

Un momento particolarmente toccante sarà l’omaggio a Paolo Benvegnù, cantautore scomparso nel dicembre 2024. Sul palco si esibiranno “I Benvegnù”, formazione composta da musicisti che hanno collaborato con l’artista, per celebrare il suo contributo alla musica italiana.

Tema dell’Edizione

Lo slogan scelto per l’edizione 2025 è “Uniti per un lavoro sicuro”, focalizzato sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il concept musicale, “Il futuro suona oggi”, mira a intercettare le voci più autentiche del panorama musicale italiano, offrendo uno spaccato sonoro del presente.

Informazioni per assistere al concerto del Primo maggio dal vivo



L’accesso al Concerto del Primo Maggio è gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento posti. Si consiglia di arrivare con largo anticipo per garantirsi un posto in piazza. Per chi non potrà essere presente fisicamente, l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia, a partire dalle ore 15:00.

Il Concerto del Primo Maggio 2025 si preannuncia insomma imperdibile… come sempre!

Immagine di copertina: Wikimedia Commons