Investire nel fotovoltaico e ritrovarsi soffocati dalle carte: la storia di un imprenditore tra adeguamenti, costi e risposte che non arrivano. La transizione energetica passa anche da qui: dalla capacità delle istituzioni di rispettare la precisione che pretendono dalle imprese.

Daniele ha installato un impianto fotovoltaico nella propria azienda. Ha investito, chiamato i tecnici, affrontato le pratiche. Poi ha scoperto che, accanto alla produzione di energia, avrebbe dovuto organizzare una seconda attività: produrre documenti.

Nel suo racconto si susseguono contatori, verifiche, certificazioni, dispositivi da installare, comunicazioni da inviare. Ogni passaggio ha un costo. Anche quando la fattura è relativamente modesta, qualcuno deve leggere la richiesta, comprenderla, trovare un professionista, fissare un intervento e verificare che la pratica sia stata accettata. Il tempo viene sottratto al lavoro dell’azienda, dove le persone continuano a occuparsi di clienti, ordini e consegne.

Il passaggio che più lo esaspera riguarda i sistemi necessari a controllare da remoto la produzione. Dopo anni di inviti a investire nelle rinnovabili, gli viene chiesto di spendere ancora per consentire alla rete di ridurre l’energia prodotta. Nella sua ricostruzione, il costo complessivo degli adeguamenti arriva intorno ai ventimila euro.

Una spiegazione tecnica esiste. La rete elettrica deve mantenere il proprio equilibrio e anche gli impianti rinnovabili devono concorrere alla sua sicurezza. Le disposizioni illustrate da E-Distribuzione prevedono, per gli impianti fotovoltaici ed eolici da almeno 100 kilowatt connessi in media tensione, un controllore capace anche di limitare la potenza su comando del distributore. È una funzione necessaria alla gestione di un sistema nel quale la produzione è sempre più distribuita.

Questa necessità rende ancora più importante il modo in cui si organizza l’adeguamento. Chi chiede precisione a un’impresa deve essere in grado di offrirle istruzioni comprensibili, interlocutori preparati e riscontri tempestivi.

È qui che la storia di Daniele diventa significativa.

Nel marzo 2026, racconta, arriva la richiesta di installare e attivare entro cinque giorni lavorativi una scheda SIM nel dispositivo di teledistacco. L’azienda avverte il tecnico, che interviene al quarto giorno. Installa, verifica e contatta il distributore. Dall’altra parte rispondono che la scheda non risulta visibile: probabilmente deve ancora essere associata al codice identificativo della fornitura.

L’azienda, riferisce Daniele, invia tramite PEC il rapporto dell’intervento, le fotografie e la dichiarazione di installazione. Due giorni dopo riceve una comunicazione secondo cui l’adempimento risulta ancora mancante, con l’annuncio di una verifica.

La sequenza andrebbe riscontrata nella corrispondenza. Ma il problema che descrive è concreto: l’impresa può avere eseguito il lavoro e continuare a risultare inadempiente perché il sistema incaricato di registrarlo non è aggiornato. A quel punto deve dimostrare nuovamente ciò che ha già fatto.

Anche le scadenze richiedono attenzione. Il 31 gennaio 2027 richiamato nel racconto, per gli impianti esistenti da 100 a meno di 500 kilowatt, è il termine per comunicare l’adeguamento ottenendo il contributo pieno previsto; l’obbligo di adeguamento ha una scadenza distinta. Il sostegno previsto è un contributo forfettario, non un credito d’imposta. Distinzioni che incidono sui conti e sulle decisioni dell’azienda.

A metà novembre 2026, scrive Daniele nell’ultimo aggiornamento, alle corse per rispettare i tempi non è ancora seguito il riscontro atteso.

La transizione energetica passa anche da questi uffici, da queste comunicazioni e dalla capacità di chiudere una pratica. Ogni investimento porta con sé un patto di fiducia: l’impresa accetta costi e responsabilità contando sul funzionamento delle istituzioni e dei servizi con cui deve lavorare.

Se quel funzionamento manca, il costo supera la singola fattura. Diventa diffidenza verso l’investimento successivo.

Sul tetto, intanto, i pannelli fanno il loro lavoro. Sarebbe utile che accadesse anche negli uffici.