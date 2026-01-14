Italia Femminista: partecipa alla mappatura quest’anno 2026!

In un anno di vita digitale, gioia libera tuttə ha mappato più di 300 realtà femministe presenti e attive in Italia. Scopri il progetto e aiutalo a crescere!

In un anno di vita digitale, gioia libera tuttə ha mappato più di 300 realtà femministe presenti e attive in Italia. Già altrettante sono le segnalazioni ancora da inserire nella mappatura collettiva, che è in costante aggiornamento, e chissà quante ancora ne raccoglierà!

Con realtà femminista si intende un’organizzazione che pensa e pratica il femminismo in qualsiasi forma e dimensione collettiva esistente (dalle consultorie ai centri antiviolenza, dai collettivi alle reti nazionali, dalle librerie delle donne ai festival transfemministi, dalle case editrici indipendenti ai corsi universitari in studi di genere, etc…) partecipando alla creazione e condivisione della cultura femminista, intesa nel suo significato più ampio e plurale possibile.

gioia libera tuttə è un progetto autonomo e indipendente ideato e realizzato da CCT studio (il cuore creativo dell’Associazione Culturale CCT-SeeCity con sede a Prato, in Toscana). L’idea nasce dopo due giornate di incontri culturali e laboratori creativi (18-19 novembre 2023) chiamate “oltre la 194“ ed organizzate a Prato insieme a Libera di Abortire e tante altre realtà femministe del territorio locale e nazionale, per presentare alla cittadinanza la proposta che voleva superare i limiti della Legge 194 del 1978 (e raccogliere firme) per garantire il diritto all’aborto in modo libero, gratuito e sicuro in tutta Italia. Organizzando questo evento si sono rese conto dell’esistenza di una città femminista: dal collettivo studentesco Intersezioni al nodo locale della rete nazionale Non Una Di Meno, dal centro antiviolenza La Nara all’associazione ReVulva che fa divulgazione sessuo-affettiva e a Ipazia che organizza il Festival Femminista…

Ed essendo un’organizzazione che dal 2009 si occupa di Comunicazione per Cultura e Territorio (CCT studio), è sorto spontaneo il desiderio di mapparsi. Ma perché limitarsi a Prato o alla Toscana? Così, un anno dopo, il 24 ottobre 2024 sono andate online con www.gioialibera.it per mappare e raccontare l’Italia Femminista, attraverso una piattaforma aperta e partecipativa.

In un anno di vita digitale, sono state contattate da femministe di ogni generazione (ad oggi, la più giovane che ha scritto ha 16 anni, la più adulta 78) ricevendo sempre molto entusiasmo per l’idea della mappatura, a dimostrazione del fatto che è possibile unire generazioni e femminismi diversi in una visione comune. E questo porta a creare nuove connessioni, attivare collaborazioni e coltivare insieme progetti…

E adesso?

Adesso, dopo un anno di attività del sito www.gioialibera.it (online dal 24 ottobre 2024), oltre a continuare e sviluppare la mappatura, GLTeam (il team di gioia libera tuttə) vuole iniziare a raccontare queste realtà ovvero i luoghi e le persone [corpi-territori] che fanno femminismo nel nostro Paese. Perché esiste un’Italia Femminista che riempie di gioia ma di cui sappiamo ancora troppo poco e che quindi desiderano conoscere e far conoscere a tuttə!

Perché mappare e raccontare l’Italia Femminista? Ecco alcune ragioni:

per contribuire alla conoscenza del femminismo, nel suo significato teorico-pratico più ampio e plurale, attraverso i luoghi e le persone che lo vivono nel nostro territorio;

per valorizzare la storia, dimensione e capillarità del tessuto sociale femminista presente e attivo in Italia;

per condividere teorie e pratiche femministe, ispirare connessioni e rafforzare questa consapevolezza: esiste un’Italia Femminista!

per facilitare la ricerca di organizzazioni femministe in un determinato territorio o di una specifica “categoria” (es. associazioni, collettivi/e, festival, etc.);

per favorire la creazione di reti nella co-progettazione culturale/sociale così come nella mobilitazione dell’attivismo;

perché nella creatività dei femminismi, unitə, insieme, siamo la maggioranza contro tutti i fascismi;

e perché, come scrive bell hooks, la lotta femminista è gioia liberatrice per tutte le persone: diffondiamola ovunque!

Per farlo, c’è bisogno del tuo aiuto.

gioia libera tuttə è un progetto indipendente, autonomo ed autofinanziato. Finora è stato fatto con proprie piccole risorse ed alcune donazioni di persone vicine ma vorrebbero fare molto di più. Dopo un anno di www.gioialibera.it e tanto entusiasmo raccolto dalle persone ed organizzazioni che hanno incontrato, ecco quindi il primo crowdfunding: gioia libera tuttə 2026.

Ti va di aiutare a mappare e raccontare l’Italia Femminista? Con una libera donazione all’associazione culturale, contribuisci a mantenere il sito web in vita ma soprattutto a farlo crescere con tante storie di teorie e pratiche femministe, e con la volontà di raggiungere – e far avvicinare al femminismo – sempre più persone! Ogni contributo è prezioso. Partecipa alla raccolta fondi e condividila con tuttə!

💜

NOTA Per qualsiasi domanda, richiesta, critica o proposta, non esitare a contattare GLTeam: trovi tutti i contatti sul sito!

SITO WEB www.gioialibera.it

CROWDFUNDING https://donorbox.org/gioia-libera-tutt-2026