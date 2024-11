Women Value Company Intesa Sanpaolo 2024, un miliardo per le imprese al femminile

A Milano si è svolta la seconda tappa del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo 2024, promosso da Fondazione Marisa Bellisario e Intesa Sanpaolo, per sostenere l’imprenditoria femminile

Il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, giunto alla sua ottava edizione, ha assegnato a Milano i riconoscimenti a 40 imprese del Nord Italia e Sardegna. L’iniziativa, istituita da Fondazione Marisa Bellisario in collaborazione con Intesa Sanpaolo, si pone come un’occasione per celebrare le aziende che favoriscono la parità di genere, la diversity e l’innovazione.

Quest’anno, Intesa Sanpaolo ha rinnovato il suo impegno finanziario attraverso un plafond di un miliardo di euro dedicato all’imprenditoria femminile, in linea con le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo fondo mira a sostenere le nuove imprese femminili e a rafforzare quelle esistenti con interventi su digitalizzazione, sostenibilità e capitale umano.

Le vincitrici della “Mela d’Oro” 2024

Tra oltre 1400 candidature, due imprese si sono distinte a livello nazionale:

(Empoli), premiata nella categoria media impresa per il suo approccio sostenibile e innovativo alla produzione di capi in pelle per il lusso. Lab.Instruments (Castellana Grotte), vincitrice nella categoria piccola impresa, riconosciuta per le politiche inclusive e la certificazione sulla parità di genere.

Entrambe le aziende incarnano i valori del premio, puntando su welfare aziendale e sostenibilità, con una forte presenza femminile nei ruoli decisionali.

Le menzioni speciali e i valori premiati

Durante la cerimonia milanese del premio Women Value Company Intesa Sanpaolo sono state attribuite tre menzioni speciali:

Donne per il Made in Italy , a Firgun House (Milano), per l’artigianalità innovativa dei suoi gioielli.

, a Firgun House (Milano), per l’artigianalità innovativa dei suoi gioielli. Donne per l’Innovazione , a LAMP (Verderio), per la produzione di packaging sostenibili.

, a LAMP (Verderio), per la produzione di packaging sostenibili. Donne per il Sociale, all’Associazione Donne al Traguardo (Cagliari), impegnata nel sostegno alle donne in difficoltà.

Imprese e welfare: i numeri del premio

Le 100 imprese premiate si distinguono per l’impegno verso i dipendenti:

Il 94% ha adottato politiche per conciliare lavoro e vita privata (smart working, asili, flessibilità).

L’89% offre benefit per il benessere del personale, dalla salute al tempo libero.

Il 37% ha richiesto o ottenuto la certificazione per la parità di genere.

Un appuntamento per il futuro dell’imprenditoria femminile

Con 16 premi assegnati a imprese eccellenti e una nuova Mela d’Oro dedicata a laureate STEM, il Women Value Company si conferma un pilastro per valorizzare il contributo femminile al sistema produttivo italiano. Il prossimo incontro, previsto a Napoli il 3 dicembre, concluderà l’edizione 2024 con altre 30 premiazioni per il Sud Italia. Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo ha sottolineato l’importanza del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo: “Investire su inclusione e welfare è una scelta strategica per le aziende, capace di generare valore e sostenibilità nel tempo”.