AMCO, accordo con Intesa Sp per l’acquisto di 1,4 miliardi di crediti leasing

1 Luglio 2022

AMCO annuncia di avere sottoscritto con il Gruppo Intesa Sanpaolo un accordo per l’acquisto di circa 1,4 miliardi di euro di crediti leasing non performing. L’operazione di acquisizione si perfezionerà entro la fine del 2022. Il portafoglio oggetto dell’accordo comprende crediti derivanti da contratti di leasing, principalmente verso clientela corporate, con sottostante di natura per lo più immobiliare.

Con questa operazione AMCO conferma la volontà di rafforzare la propria presenza nel comparto leasing, supportando le banche originator nei loro processi di deriskingcon l’obiettivo di instaurare relazioni di lungo periodo.

Nella gestione del portafoglio, AMCO farà leva sulle competenze della direzione Real Estate che coordina le attività di valorizzazione degli asset immobiliari sottostanti i contratti di leasing. AMCO è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Legance.

Inoltre, AMCO annuncia di aver sottoscritto con il Gruppo Intesa Sanpaolo un contratto per l’acquisto di un portafoglio di single name UTP del valore lordo di 120 milioni di euro. Per questa operazione, AMCO è stata assistita dallo studio legale White & Case.

AMCO è tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati, con una posizione di leadership nella gestione degli UTP, con un track record di successo sviluppato negli ultimi vent’anni.

*

Nella foto di copertina l’ad di AMCO Marina Natale