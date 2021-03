Aperte le iscrizioni per il master Insurance Innovation Intesa Sp e Reale Mutua

16 Marzo 2021

Oggi, la sfida per le aziende, anche nei settori più tradizionali, come quello assicurativo, consiste nel cogliere le potenzialità dell’innovazione e delle tecnologie digitali in grado di attivare uno sviluppo eco-sostenibile del paese. Il business assicurativo richiede, infatti, nuove competenze e professionalità in grado di coniugare la transizione di un business centenario con il linguaggio moderno della tecnologia, della digitalizzazione e della sostenibilità a tutto campo.

Intesa Sanpaolo e Reale Mutua promuovono la seconda edizione del master di II livello in “Insurance Innovation”, proprio per favorire la crescita di nuove figure professionali che operano nel settore, elemento qualificante per innovare il sistema delle assicurazioni in Italia e in Europa. Il corso nasce dall’esperienza acquisita dal Intesa Sanpaolo e da Reale Mutua negli anni e dall’accelerazione della transizione digitale e dell’eco-sostenibilità indicata dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, fin dal suo discorso di insediamento del novembre 2019 e integrata nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza del nostro Paese.

Il progetto, unico in Italia, è promosso e indirizzato da Intesa Sanpaolo e da Reale Mutua, con il sostegno della Fondazione Compagnia di Sanpaolo, è progettato e realizzato dalla Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino e dalla Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, in partnership con il Collegio Carlo Alberto.

«Il connubio fra il nostro gruppo, la Compagnia di San Paolo, Reale Mutua Assicurazioni, l’Università ed il Politecnico di Torino e il Collegio Carlo Alberto – tutte realtà fortemente radicate nel territorio piemontese – consentirà di fornire agli studenti di questo significativo percorso tutti gli strumenti per rispondere alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione e, nel contempo, di aprire loro l’accesso a concrete possibilità di impiego e crescita professionale per gli anni a venire, in un settore dove una formazione avanzata sarà sempre più elemento distintivo», commenta Nicola Fioravanti, amministratore delegato Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.

Il master è un’esperienza formativa full-time della durata di dodici mesi, che si concluderà con un periodo di tirocinio di almeno tre mesi presso una delle aziende partner ed è finalizzato alla possibilità di inserimento in azienda. La Fondazione Compagnia di Sanpaolo, coerentemente con le priorità del suo piano strategico (2021- 2024), con riferimento alla sua azione di agente di sviluppo, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni, sostiene attivamente l’iniziativa, in collaborazione con il suo ente strumentale, la Fondazione Collegio Carlo Alberto. Le lezioni si tengono infatti, per quanto possibile, in presenza, presso il Collegio Carlo Alberto Torino, nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza e su piattaforme di e-learning, per il collegamento degli studenti.

Per la seconda edizione del Master sono previsti venticinque posti e sono messe a disposizione borse di studio (per reddito, merito e fuori sede), oltre alla borsa denominata “COVID-19”, riconosciuta a tutti i partecipanti dalle aziende sponsor, per sostenere l’investimento in formazione e istruzione in questo delicato periodo di emergenza sanitaria e sociale. Il sito per le candidature (www.masterinsuranceinnovation.it) è aperto da oggi e l’inizio delle lezioni avverrà ad ottobre 2021. Al termine del percorso degli studi, a fronte del superamento degli esami previsti e della presentazione della tesi di Master, sarà rilasciato il certificato congiunto dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino di Master di II livello in “Insurance Innovation”.

«La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, ulteriormente accelerata dalla recente pandemia, – spiega Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua, ha modificato il modo di fare assicurazioni: dai processi interni aziendali, ai prodotti offerti al mercato e ai comportamenti dei clienti. Capire gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione e coniugarli con le esigenze del business attuali e potenziali è l’obiettivo primario di questo percorso formativo».