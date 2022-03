Banca dei territori, Intesa Sanpaolo nomina due nuovi manager

17 Marzo 2022

Dal 1 aprile, la divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, sarà al completo. Due nuovi manager assumeranno la guida di due direzioni precedentemente ad interim e strategiche per la propulsione innovativa e digitale del gruppo nel prossimo quadriennio.

«Oggi annunciamo il completamento della squadra della divisione Banca dei Territori con l’innesto di nuove professionalità focalizzate su innovazione e digitalizzazione dei servizi offerti alla clientela», commenta Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. «Siamo pronti per dare il massimo slancio alla progettualità e all’efficacia delle iniziative attivate dal Gruppo a vantaggio della clientela, consapevoli del ruolo strategico che questa divisione rappresenta nel quadro del rinnovamento digitale che Intesa Sanpaolo svilupperà nei prossimi anni».

Antonio Valitutti viene nominato responsabile della Direzione Isybank, la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo che contraddistingue il processo evolutivo del gruppo bancario verso una completa digitalizzazione dei servizi per una cospicua parte di clientela retail. Valitutti, ingegnere elettronico, salernitano, 41 anni, ha conseguito una laurea al Politecnico di Torino ed un Master Of Science in Engineering presso la University of Illinios at Chicago. Entrato nel gruppo Sella, dove si specializza in Organizzazione e Risk Management e ricopre il ruolo di Executive Project Manager in staff al CEO, contribuisce all’ideazione e alla creazione di HYPE, la prima challenger bank italiana, creata nel 2014, che sotto la sua guida come CEO acquisisce la licenza di IMEL nel 2020 e raggiunge oltre gli 1,5 milioni di clienti attuali in Italia.

La nuova banca digitale Isybank, attivata da Intesa Sanpaolo in partnership con la top fintech Thought Machine e che integra l’esperienza di Banca5, fornirà servizi bancari a circa 4 milioni di clienti che già oggi non si recano nelle filiali. Grazie alla collaborazione con Mooney, Isybank consentirà inoltre l’ottimizzazione del network di filiali, migliorando ancora il servizio ai clienti e contemporaneamente creando opportunità di lavoro innovativo e agile per il personale.

Alla guida della direzione Sales & Marketing Digital Retail viene nominata invece Claudia Vassena. La direzione, che assimila al proprio interno Intesa Sanpaolo Casa, Intesa Sanpaolo Agents4You e Prestitalia, è a diretto riporto di Virginia Borla, responsabile People, Business Development & Control Management. Vassena, ingegnere gestionale, lecchese, 41 anni, laurea al Politecnico di Milano, manager con 17 anni di esperienza nel settore bancario. Entrata nel 2008 in Unicredit, matura una profonda conoscenza del business digitale e retail, insieme ad una lunga esperienza in ambito di risk management. Dal 2019 guida Buddybank, il modello di banca del gruppo Unicredit che offre un conto corrente a coloro che utilizzano lo smartphone come principale strumento di interazione, per effettuare operazioni bancarie in maniera autonoma e semplice.

