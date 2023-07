Banca Generali accelera, utile netto a 175,1 milioni (+33%)

27 Luglio 2023

Il primo semestre del 2023 si è chiuso per Banca Generali con un utile netto consolidato di €175,1 milioni, in crescita del 33% rispetto ai €131,3 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio. Il risultato riflette il continuo sviluppo dimensionale della banca, la diversificazione dei ricavi e l’attenta gestione dei costi in un contesto di persistente inflazione e di normalizzazione del livello dei tassi d’interesse. La qualità degli utili è ben testimoniata dalla dinamica della componente ricorrente salita infatti a €166,1 milioni (+54% a/a) e pari al 95% dell’utile del periodo, su livelli mai registrati prima.

Esaminando le principali voci di bilancio si segnala:

Il margine di intermediazione è salito del 24,7% a €392,2 milioni, trainato dal sensibile incremento del margine finanziario (€161,3 milioni, +138,9%), mentre le commissioni nette ricorrenti hanno raggiunto i €223,3 milioni (-3,5%) e le commissioni variabili hanno risentito delle condizioni dei mercati fermandosi a €7,6 milioni (-51,1% rispetto al primo semestre 2022).

Nel dettaglio, il margine d’interesse è quasi triplicato a €151,5 milioni (+192,1% a/a) in scia all’aumento dei rendimenti degli attivi di riflesso alla dinamica dei tassi. La redditività degli attivi ha infatti beneficiato di un portafoglio di titoli finanziari caratterizzato da bond di duration corta (1,2 anni) e dell’elevata incidenza di attivi finanziari a tasso variabile (52% del totale) che ha consentito di aggiornare rapidamente il rendimento del portafoglio in risposta al rialzo dei tassi di questi ultimi trimestri. Gli impieghi fruttiferi si sono attestati a €14,3 miliardi, rappresentati principalmente da un portafoglio di titoli finanziari pari a €11,0 miliardi e da un portafoglio di crediti verso la clientela per €2,4 miliardi altamente collateralizzati. Si segnala infine che l’esposizione a mutui ipotecari è molto contenuta, pari a €312 milioni (13% del portafoglio crediti e 2% degli attivi fruttiferi).

Le commissioni lorde ricorrenti sono state pari a €478,7 milioni, in linea con lo stesso periodo dello scorso anno. Nello specifico, l

milioni contro i €413,3 milioni dello scorso anno. La variazione riflette la dinamica delle masse medie gestite condizionata dalla crisi finanziaria del periodo. Complessivamente, la lieve flessione delle commissioni lorde è stata bilanciata dal forte aumento delle commissioni bancarie e d’ingresso salite del 19,4% a €78,0 milioni, a conferma del successo delle iniziative di diversificazione nei ricavi intraprese da tempo e favorite dall’interesse dei clienti per le soluzioni di risparmio amministrato in scia all’andamento dei tassi d’interesse.

I costi operativi riflettono l’efficienza operativa attestandosi a €127,3 milioni (+6,1% a/a), di cui €2,2 milioni di oneri straordinari. La voce mostra una dinamica sotto controllo in linea con gli obiettivi di piano grazie ad un approccio rigoroso e disciplinato nonostante le pressioni inflattive. I costi operativi ‘core’ sono stati pari a €114,5 milioni, (+5,9% a/a) includendo €3,1 milioni legati all’avvio di ‘BG Suisse’ nell’ambito del progetto di espansione internazionale.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Il miglior semestre di sempre per assets totali della nostra clientela, capacità di raccolta dalla struttura esistente e di generare utili ricorrenti. Siamo particolarmente soddisfatti del grande lavoro svolto dai nostri professionisti per stare al fianco delle famiglie come riflesso nei flussi netti del semestre. I prodotti e i servizi fee based, come la consulenza evoluta a pagamento e le gestioni patrimoniali, si confermano elementi di eccellenza della nostra gamma e di crescente interesse per i clienti di alto standing. Di buona qualità anche l’attività svolta sul portafoglio amministrato, con focus sulle scadenze entro l’anno per cogliere l’opportunità dal rialzo dei tassi a breve come si evince dall’accelerazione nella proposizione di offerte dedicate sul mercato primario di prodotti strutturati e certificates. Alla luce della solidità della raccolta e dell’accelerazione delle principali voci di ricavi nel secondo trimestre ci presentiamo al giro di boa del piano triennale con forza e ottimismo. Viaggiamo infatti, in linea o sopra gli ambiziosi targets che ci eravamo prefissati, confermando la capacità di crescere più del mercato di riferimento e creando valore per tutti gli stakeholders”.