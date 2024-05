Banca Generali inaugura a Lugano la sede di Bg Suisse

7 Maggio 2024

È stata inaugurata ieri a Lugano la sede di BG Suisse Private Bank, la nuova banca private di Banca Generali specializzata nei servizi di pianificazione e protezione patrimoniale. Dopo quindici anni senza novità agli sportelli dagli istituti italiani sulla piazza ticinese, la banca del gruppo Generali porta in Svizzera il concept del modello di maggior successo in Italia nel private banking degli ultimi anni: l’offerta di consulenza finanziaria professionale alle famiglie tramite private banker esclusivi forti di un’ampia offerta di soluzioni di investimenti e gestioni patrimoniali personalizzate, abbinate a una piattaforma di servizi bancari all’avanguardia e servizi di wealth management.

Nella centrale Piazza della Riforma 3, ha aperto al pubblico la filiale a disposizione dei clienti e gli uffici della neonata banca che ha ricevuto la licenza bancaria dalla Finma alla fine del 2023 (la prima ad una banca italiana dal 2009) e nei mesi passati ha avviato le fasi preliminari dell’operatività guidata dal CEO Renato Santi. La stessa sede ospita anche la sede di BG Valeur, boutique specializzata nella gestione d’investimenti – ex Fiduciaria Valeur – rilevata nel 2019 da Banca Generali.

Bg Suisse Private Bank ha una vision e mission, in linea al gruppo di appartenenza, orientate alla centralità del servizio per la clientela, per accompagnare i clienti nelle sfide dei progetti di vita, in un modello sensibile all’innovazione e alla sensibilità, sia in termini d’offerta, sia di impatto sulla comunità.

Operativamente si propone di servire la clientela in Ticino con banker locali, offrendo i propri servizi di advisory, pianificazione e protezione patrimoniale, attraverso la propria ampia gamma di servizi di investimento e con il vantaggio delle sinergie costruite con la capogruppo Generali da quasi duecento anni sinonimo di garanzia e solidità in tutta Europa. Inoltre ha l’obiettivo di offrire nuove opportunità alla clientela italiana che da tempo ha scelto di mantenere parte delle proprie posizioni diversificate sulla piazza elvetica. Grazie all’innovativo modello multi-booking approvato dal regolatore sarà possibile nei prossimi mesi per questa clientela che sottoscrive un contratto di advisory farsi seguire dal proprio banker comodamente dall’Italia sui risparmi detenuti presso Bg Suisse.

La nuova realtà offre tutti i vantaggi tipici di una startup a livello di avanzate tecnologie digitali, approcci innovativi agli investimenti e agilità decisionale, e parallelamente il team dei banker, grazie alla lunga esperienza nel mercato svizzero, è in grado di rispondere al meglio alle esigenze della clientela locale nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità e inclusività che caratterizzano il modello del gruppo Banca Generali. Il tema della sostenibilità è infatti, centrale nel modello di sviluppo della banca che vanta i giudizi più elevati dalle agenzie specializzate (prima nel ranking ESG per Sustainalyticsdi Morningstar; al top nei valori di Standard Ethics) e nell’ultimo biennio ha sviluppato un progetto sociale “Time To Change” per sensibilizzare alle sfide dell’agenza Onu 2030 che si è tradotto in una mostra che ora approda anche a Lugano, davanti alla sede, nella via principale del centro città dove resterà visibile al pubblico fino al 17 maggio. I 17 obiettivi Sdg’s delle Nazioni Unite sono stati ritratti dal fotografo Stefano Guindani costruendo una narrativa che mostri non solo le urgenze e i ritardi nei confronti del clima, ma anche l’impegno e il contributo dell’azione umana grazie all’innovazione nel cercare di tracciare un nuovo percorso.

“Questa inaugurazione rappresenta una tappa significativa per la crescita di Banca Generali”, spiega l’amministratore delegato di Banca Generali Gian Maria Mossa. “Crediamo che il nostro modello di innovazione e qualità nel servizio a disposizione dei clienti con la figura di un banker vicino possa rispondere ai bisogni delle famiglie di pianificazione e valorizzazione del risparmio anche qua in Ticino e in Svizzera. Siamo voluti partire con una nuova licenza, una nuova sede, e il supporto di un team di comprovata esperienza, per portare i vantaggi di una nuova realtà, trasparente, veloce e determinata, ai clienti. Nei prossimi mesi contiamo di continuare ad ingrandire il team dei nostri banker a supporto nella consulenza e di investire sul territorio”.

“Sono onorato che uno dei gruppi più prestigiosi d’Europa come Generali, e nella fattispecie Banca Generali che in pochi anni è diventata la terza banca private nel mercato italiano, mi abbiano affidato il timone per portare il valore dei propri servizi anche qua in Ticino. Con il mio team e tutte le persone coinvolte siamo entusiasti della sfida con un progetto di lungo termine, e della rinnovata energia dall’iniziativa che apre ad un approccio rinnovato nella relazione coi clienti e nelle dinamiche d’offerta“, commenta il CEO di Bg Suisse Private Bank Renato Santi.

