Banca Generali riceve un nuovo riconoscimento in ambito Esg

1 Agosto 2024

Standard Ethics ha riconfermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE+” a Banca Generali che riceve così un nuovo riconoscimento al percorso intrapreso in ambito Esg .

Il riconoscimento è il settimo notch nella fascia “Very Strong” della scala usata dall’agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.

Gli analisti scrivono che la governance della Sostenibilità e le strategie Esg (Environmental, Social, Governance) appaiano coerenti al livello di rating raggiunto dalla banca e all’allineamento che viene richiesto alle indicazioni volontarie delle Nazioni Unite, dell’Ocse e dell’Unione europea.

La revisione di normativa interna, quali il Codice Interno di Comportamento (con un focus su Sostenibilità, equità e sviluppo dell’intelligenza artificiale), la Sustainability Policy (volta a declinare gli aspetti ESG sia lato corporate sia lato business) e la Policy di Audit del Gruppo (volta rafforzare le attività di controllo), oltre agli aggiornamenti in materia di cybersecurity e rischio ICT, sono realizzazioni che si innestano in un contesto organizzativo ben strutturato.

“Il piano strategico 2022-2024 è in corso di esecuzione e integra, anche a livello di prodotti, i temi ESG. La rendicontazione di Sostenibilità è conforme alle buone pratiche di settore. La visione di medio e lungo periodo si conferma positiva”, si legge in una nota.

Al 30 giugno la private bank ha registrato un risultato della componente investita in prodotti dedicati alla sostenibilità (Esg) pari al 43,1 per cento delle soluzioni gestite complessive, in miglioramento di 5,5 punti percentuali rispetto a fine 2023. L’impegno quotidiano nell’offrire soluzioni green che si traduce in un numero ben preciso: quasi 20 miliardi di euro di Aum Esg.

L’approccio commerciale Esg distintivo che fa leva su una piattaforma proprietaria dedicata ai criteri verdi consente un’offerta di investimento allineata ai 17 SDG’s delle Nazioni Unite. La banca ha inoltre previsto un approfondito programma di formazione Esg per consulenti finanziari mentre le ore di formazione dei dipendenti sono aumentate del 10 per cento anno su anno nel 2023, con focus su sostenibilità, dati e temi digitali.

