Banca Ifis entra in The Street per promuovere la cultura e il territorio

19 Settembre 2024

Banca Ifis entra in The Street, la società che cura la gestione dell’hub culturale del Treviso Arts District (TAD). In particolare, la banca ha rilevato una quota pari al 25 per cento del capitale sociale della società che, ad oggi, controlla la maggioranza di 21Gallery, Il Cantiere, Ristorante Vite e il brand di design Ondesign. L’operazione si inserisce nella strategia di Ifis a supporto delle attività culturali e di impatto sociale sul territorio, con particolare riferimento all’area del Nordest d’Italia in cui la Banca ha la propria sede e le proprie radici.

«Siamo felici di portare il nostro contributo allo sviluppo di The Street, affiancandoci a Mauro e Alessandro Benetton e a Davide Vanin in un progetto che sta trasformando Villorba e Treviso in un polo importante per il dibattito culturale e artistico italiano. Negli ultimi due anni, grazie all’operato della 21Gallery, The Street ha portato sul territorio una rete di dialogo che ha messo in contatto giovani e grandi artisti, attraverso una piattaforma espositiva che non ha eguali in Italia. Per questo motivo, vogliamo mettere l’esperienza di Banca Ifis al servizio di una nuova fase evolutiva che consentirà a The Street di espandersi a livello territoriale», commenta Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis.

«Essere accompagnati da Banca Ifis in un ulteriore sviluppo di 21 Gallery e di TAD, Treviso Arts District ci riempie di soddisfazione», Alessandro Benetton. «Voglio ringraziare Ernesto Fustember Fassio per la stima con cui ha guardato il mio intento di aiutare i giovani imprenditori meritevoli del territorio coinvolgendosi sin dall’inizio nelle iniziative di inclusione promosse dalla galleria. Questa nuova sinergia, frutto della comune passione per l’arte, rafforzerà la nostra ambizione di avvicinare i giovani e il mondo dell’impresa alla bellezza e alla cultura e ci permetterà di aiutare tanti giovani artisti ad esprimersi e ad emergere».

Con l’ingresso in The Street, Banca Ifis si affianca ai fondatori del progetto: Alessandro Benetton, Mauro Benetton e Davide Vanin. Nata nel 2020, The Street cura lo sviluppo culturale e industriale del Treviso Arts District (TAD). In quest’ottica, ha dato vita ad un polo industriale orientato al design, alla ristorazione d’eccellenza e alla fruizione culturale. Tra i progetti più rilevanti di The Street c’è 21Gallery, lo spazio da 500 metri quadri pensato per valorizzare i più giovani talenti nel campo delle arti visive e sostenere cause benefiche per creare un impatto sociale positivo sul territorio.

Anche grazie al supporto di Banca Ifis, 21 Gallery ha costruito un fitto programma di attività sociali che, mettendo al centro i giovani artisti, hanno trasformato l’arte e la cultura in uno strumento di inclusione e di recupero sociale, come testimoniato dall’operazione portata avanti sui giardini di Sant’Andrea a Treviso. 21 Gallery è inoltre un contenitore che ha saputo creare una rete composta dai più importanti imprenditori del territorio impegnati in progetti che mettono insieme arte, comunità e aziende. 21 Gallery rappresenta così sempre più’ un attivatore di progetti improntati alla valorizzazione della bellezza che poi diventano opportunità per le imprese o per le amministrazioni, nella riqualificazione ad esempio di aree pubbliche e creazione di corporate collection. Nei prossimi mesi, inoltre, il modello adottato da The Street sul Treviso Arts District (TAD) sarà replicato in altre aree del territorio del Nordest.