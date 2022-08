Banco Bpm, utili semestrali a 384 milioni (+6,3%)

3 Agosto 2022

Banco Bpm archivia il primo semestre dell’anno utile netto di 384 milioni di euro, in aumento del 6,3% su base annua. L’utile netto adjusted (depurato cioè di tutte le partite non ricorrenti) del gruppo guidato dall’a.d. Giuseppe Castagna si attesta a 497 milioni (+30,1%), il miglior risultato dalla nascita del gruppo. I risultati hanno sorpreso positivamente Piazza Affari, dove il titolo ha chiuso con un rialzo del 5,02% a 2,70 euro per azione.

«I proventi operativi “core” – spiega un comunicato della banca – evidenziano una performance rilevante, risultando pari a 2.097 milioni con una crescita dell’1,4% rispetto al primo semestre 2021, grazie al contributo positivo del margine di interesse (+2% anno su anno) e delle commissioni nette (+1,8% a/a)». Tale dinamica, unitamente alla gestione dei costi, ha consentito il raggiungimento di un cost/income ratio pari al 54,5% in miglioramento rispetto al 54,9% del primo semestre 2021 e al 55,8% dell’intero esercizio 2021.

È proseguito inoltre il processo di derisking del gruppo. Lo stock crediti deteriorati netti è sceso del 12,2% a 2,9 miliardi rispetto a fine 2021: mentre la copertura delle sofferenze è salita al 61,5% (58,6% al 31 dicembre 2021 e 55,4% al 30 giugno 2021). Considerando anche i write-off, la copertura risulta pari al 70,3 per cento. In aggiunta, nell’ambito della modifica della strategia di gestione dei crediti deteriorati deliberata dal consiglio di amministrazione nel corso del mese di luglio, è stato deciso di identificare un nuovo potenziale portafoglio oggetto di cessione, incrementando il target di ulteriori cessioni in arco piano ad oltre 500 milioni di euro.

Fra gli indici di patrimonializzazione il Cet1 ratio fully phased è al 12,8%. Salvo ulteriori peggioramenti di scenario, per l’intero 2022 Banco Bpm prevede un miglioramento dell’utile netto del gruppo rispetto al 2021, “con un trend che permette di confermare sia la traiettoria di redditività che i target complessivamente delineati nel piano strategico”.