Coldiretti e Confapi sostengono l’Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi

16 Luglio 2020

Nella battaglia tra i sostenitori dell’Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca e i difensori dell’autonomia di quest’ultima, oggi a prendere posizione insieme sono Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana e Confapi, la confederazione italiana della piccola e media industria privata.

Le associazioni si schierano favore dell’Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi sostenendo che una grande banca serva per dare vita alle loro idee. Si legge in una nota diffusa dalle associazioni che «dalla filiera agroalimentare all’industria manifatturiera, le nostre imprese pensano in grande». «È per questo che Coldiretti e Confapi oggi sono insieme a sostegno del progetto Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, per dare credito al cuore e alle idee della nostra economia reale».

Gia qualche giorno fa i vertici dell’Apindustria Brescia, affiliata a Confapi, si erano schierati a favore dell’offerta lanciata dal gruppo guidato dall’amministratore delegato Carlo Messina.

Anche Coldiretti, attraverso le parole del suo Presidente Ettore Prandini, aveva già sottolineato l’importanza dell’Ops, soprattutto in un periodo come questo. Prandini in una lettera al Sole 24 disse che «pensare di poter contare su un colosso bancario che si collocherebbe al terzo posto nel continente, ci consentirebbe di sentirci più sicuri. Ci sarebbe più Italia in Europa».

