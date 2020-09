Cristina Ungureanu: “le aziende funzionano meglio se c’è diversità di genere”

18 Settembre 2020

Ieri si è tenuto il Farad Finance Forum, l’evento che riunisce i professionisti del settore finanziario del Lussemburgo e dell’Unione Europea. Ancora una volta incentrato sulla finanza sostenibile, con un focus particolare sullo sviluppo di investimenti allineati agli SDGs, il Forum si distingue come un’opportunità unica per conoscere i principali aggiornamenti normativi, il quadro giuridico e gli esempi di best practice del Lussemburgo e dei principali attori europei nei settori bancario, fondi di investimento, asset management e assicurazioni.

L’evento è servito a parlare anche di uguaglianza di genere nel settore finanziario. Cristina Ungureanu, responsabile della Corporate Governance di Eurizon, ha spiegato che «la spinta alla diversità di genere all’interno delle organizzazioni non è semplicemente volta a soddisfare un senso di giustizia sociale, ma è in realtà un caso aziendale, basato su esempi concreti e studi che dimostrano che le organizzazioni funzionano meglio quando c’è diversità a livello di leadership. L’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione e nell’alta direzione favorisce migliori pratiche di governance, associate a una maggiore innovazione, competitività, crescita sostenibile e – in generale – una società più prospera».

Nella divisione Asset Management di Eurizon il 43% dei dipendenti sono donne. «Dal 2017 ad oggi, nella nostra divisione AM si è registrato un costante aumento di donne sia come entrate che come promozioni. Infatti, dal 2017 il numero di promozioni che riguardano le donne è raddoppiato. Le donne manager rappresentano quasi il 30% di tutti i dirigenti. Eurizon ha adottato la politica di Equilibrio di Genere del Gruppo, secondo la quale il rafforzamento della presenza del genere meno rappresentato nella leadership viene perseguito in linea con le iniziative intraprese per la valorizzazione dei talenti femminili all’interno del gruppo. In azienda sono in atto una serie di iniziative volte ad accrescere la consapevolezza dell’importanza del tema dell’equilibrio di genere. Tutti questi risultati vanno visti anche nel contesto della cultura e dei valori di Eurizon», ha spiegato la responsabile.

Secondo Cristina Ungureanu l’industria finanziaria sta lavorando per affrontare lo squilibrio di genere in vari modi, tra cui: aumentando la visibilità dei modelli di ruolo femminili, incoraggiando una futura pipeline di talenti e rispondendo alle richieste degli stakeholder. «In particolare, dal punto di vista degli investitori, la diversità sta diventando un tema importante nell’attività di Stewardship degli investitori e questo è un ruolo importante che il nostro settore può svolgere. La diversità di genere è un fattore chiave del successo aziendale per le società in cui investiamo: dà un segnale sulla qualità della governance e della leadership delle aziende; è una parte essenziale della gestione di un business sostenibile; è una parte fondamentale per affrontare il cambiamento culturale. Credo fortemente nel potere della Stewardship degli investitori attraverso l’engagement con le società partecipate – in tutti i settori – per far progredire le aziende nella rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione e nei team di senior management».

