Intesa Sanpaolo rafforza la Banca dei Territori con nuove strutture e servizi

4 Marzo 2022

La Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, a partire dal primo aprile, attiverà la nuova organizzazione, con il rafforzamento di alcune strutture centrali con l’obiettivo di dare ulteriore impulso allo sviluppo di prodotti e servizi per la clientela ed a sostegno del territorio.

La Divisione, guidata da Stefano Barrese, vedrà riorganizzata l’intera struttura secondo criteri di efficienza e miglioramento del servizio alla clientela. Si tratta di un primo importante passo che vede la Banca dei Territori protagonista di una azione di rinnovamento in coerenza con le linee-guida del nuovo Piano d’Impresa.

La Banca dei Territori è la Divisione del gruppo focalizzata sul mercato e sulla centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con le persone, le piccole e medie imprese e gli enti non profit. Dedicata ai segmenti di clientela retail, exclusive e imprese, con fatturato non superiore a 350 milioni di euro, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, distribuiti sia attraverso la rete fisica sia attraverso i canali digitali. Attualmente la nuova configurazione della rete conta complessivamente circa 3455 tra filiali e punti operativi sull’intero territorio nazionale con 13,4 milioni di clienti.

«Con la riorganizzazione ed il rafforzamento che annunciamo oggi, la nostra Divisione sarà ancor più uno dei motori essenziali del rinnovamento e delle azioni che il nostro gruppo intende attuare nel prossimo quadriennio», dichiara Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. «In linea con gli obiettivi del Piano d’Impresa, la Banca dei Territori si conferma sempre più protagonista nella distribuzione a tutta la clientela del gruppo di prodotti e servizi di wealth management, protection & advisory. La visione progettuale che guida l’intera riorganizzazione punta a sostenere efficienza ed innovazione digitale, mentre l’ottimo lavoro svolto dalle direzioni regionali lanciate un anno fa si conferma essenziale nel potenziamento dell’efficacia del servizio nel rispetto del DNA della nostra banca, attenta alle specificità dei territori in una dimensione temporale di lungo periodo e capace di cogliere le opportunità che la transizione digitale e sostenibile offrirà al nostro Paese».

Una delle chiavi di lettura del rafforzamento della Divisione è la valorizzazione del talento femminile. Verrà infatti istituita una nuova struttura centrale di coordinamento affidata a Virginia Borla, sono confermate alla guida di Direzioni di business e territoriali Anna Roscio, Cristina Balbo, Cristina Motta e Francesca Nieddu, mentre fanno il loro ingresso alla guida di una direzione Tiziana Lamberti e Alessandra Florio.

Nel nuovo modello organizzativo assumono grande rilievo le strutture dedicate ai servizi digitali e alla nuova banca digitale Isybank. Come annunciato dal consigliere delegato Carlo Messina, con il nuovo Piano d’Impresa Intesa Sanpaolo si proietta nel futuro, focalizzandosi sulla solida creazione e distribuzione di valore, investendo in tecnologia, intelligenza artificiale e innovazione. Ne sono concreta evidenza tre strutture direzionali – la Direzione Sales & Marketing Digital Retail, la Direzione Filiale Digitale e la Direzione Isybank, quest’ultima dedicata alla fase di lancio ed avvio della nuova banca digitale del Gruppo, che servirà 4 milioni di clienti retail.

Novità di rilievo la creazione di una nuova struttura centrale di coordinamento “People, Business, Development & Control Management” a diretto riporto del responsabile di Divisione e affidata a Virginia Borla, a cui faranno capo sei direzioni a supporto della rete commerciale: la Direzione Personale e Change Management, attribuita a Matteo Luigi Acquaro, la Direzione Controlli e Supporto al Business, assegnata a Silvio Fraternali, la Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione, alla cui guida viene confermato Antonio Germogliè, la nuova Direzione Sales & Marketing Wealth Management e Protection, affidata a Tiziana Lamberti, la Direzione Sales & Marketing Imprese, alla cui guida viene confermata Anna Roscio.

La Direzione Sales & Marketing Digital Retail viene affidata ad interim a Virginia Borla.

Le dodici Direzioni Regionali si confermano strategiche nella politica di servizio ai territori, insieme alla Direzione Agribusiness – lanciata lo scorso anno – e alla Direzione Impact, focalizzata sull’attività di inclusione finanziaria e al sostegno al Terzo settore. Nel dettaglio, saranno così guidate:

• Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna – con sede a Torino, alla cui guida viene confermato Stefano Cappellari.

• Piemonte Sud e Liguria – con sede a Cuneo, alla cui guida viene confermato Andrea Perusin.

• Milano e Provincia – con sede a Milano, diretta da Pierluigi Monceri.

• Lombardia Nord – con sede a Bergamo e diretta da Gianluigi Venturini.

• Lombardia Sud – con sede a Brescia, alla cui guida viene confermato Marco Franco Nava.

• Veneto Ovest e Trentino Alto Adige – con sede a Padova, diretta da Cristina Balbo.

• Veneto Est e Friuli Venezia Giulia – con sede a Venezia, alla cui guida viene confermata Francesca Nieddu.

• Emilia Romagna e Marche – con sede a Bologna e diretta da Alessandra Florio.

• Toscana e Umbria – con sede a Firenze e diretta da Tito Nocentini.

• Lazio e Abruzzo – con sede a Roma e diretta da Roberto Gabrielli.

• Basilicata, Puglia e Molise – con sede a Bari, alla cui guida viene confermato Alberto Pedroli.

• Campania, Calabria e Sicilia – con sede a Napoli, alla cui guida viene confermato Giuseppe Mario Nargi.

Al comando della Direzione Impact, struttura operativa decisiva nelle strategie di sostenibilità del gruppo, si insedierà Andrea Lecce, già responsabile Direzione Sales & Marketing Retail, mentre la Direzione Agribusiness rimane affidata a Massimiliano Cattozzi.

La nuova Direzione Isybank – centrale nel modello di servizio alla clientela e nella strategia di sviluppo digitale del gruppo presentata da Messina in occasione dell’avvio del nuovo Piano d’Impresa, verrà per il momento affidata ad interim a Stefano Barrese. La Direzione Filiale Digitale, anch’essa di nuova costituzione ed espressione della spinta ai servizi digitali di Intesa Sanpaolo, viene affidata a Cristina Motta.

*

Intesa Sanpaolo, unica banca italiana presente in Ucraina e principale investitore italiano nel Paese attraverso la

sua controllata Pravex Bank che conta circa 780 persone e 45 filiali, esprime la propria preoccupazione per il conflitto in corso e la popolazione ucraina. Marco Elio Rottigni, responsabile Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, ha affermato «Il nostro primo pensiero va ovviamente ai colleghi di Pravex Bank (la nostra controllata nel paese) la maggior parte dei quali si trova ancora in Ucraina; stiamo facendo il possibile per restare in costante contatto con loro».

Rottigni ci tiene a «ringraziare Stefano Burani, il CEO di Pravex, e i nostri altri due colleghi italiani che lavorano per la banca in Ucraina, che hanno continuato a dimostrare forte impegno e grande senso di responsabilità anche dopo la richiesta che abbiamo fatto loro di tornare in Italia. In una forte dimostrazione di solidarietà, le nostre persone in Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldova stanno facendo il possibile per supportare i colleghi che insieme alle loro famiglie desiderano lasciare l’Ucraina, trovando per loro soluzioni adeguate o ospitandoli presso le proprie abitazioni».

«Siamo anche determinati a supportare il più possibile i nostri clienti di Pravex così come tutto il popolo ucraino; ovunque sia sicuro, stiamo infatti aprendo le filiali per fornire servizi bancari essenziali. Ogni giorno riusciamo ad aprire in sicurezza alcune nostre filiali soprattutto nella parte occidentale del paese, dove si trovano molti di coloro che fuggono dai combattimenti. Le nostre banche sussidiarie che si trovano nei paesi confinanti con l’Ucraina stanno promuovendo e raccogliendo donazioni per aiutare chi arriva dall’Ucraina, assicurando anche che gli sportelli bancomat e i servizi di cambio siano pronti a gestire il grande afflusso di persone. Storicamente, il gruppo Intesa Sanpaolo ha sempre avuto una forte vocazione sociale, in Ucraina, in Centro Est Europa e nel nostro Paese, come dimostrato durante la pandemia o in caso di avversi eventi naturali. Per questo motivo è naturale che come gruppo, continueremo a fare tutto il possibile per assistere le nostre persone e la società più in generale, durante questa crisi», conclude.