Intesa Sanpaolo Vita sale al 100% di Intesa Sanpaolo Rbm Salute

7 Marzo 2023

Intesa Sanpaolo Vita ha acquistato il 26,2 per cento residuo di Intesa Sanpaolo Rbm Salute dalla famiglia Favaretto (Rbh) per 360 milioni. L’operazione, approvata dai cda di Intesa Sanpaolo Vita e della controllante Intesa Sanpaolo, è avvenuta in anticipo rispetto all’esercizio delle due opzioni call fissate inizialmente al 2026 ed al 2029.

Nel 2020 Intesa Sanpaolo Vita aveva acquisito per 325 milioni euro il 50 per cento più un’azione da Rbh, mentre a fine 2021 era stata deliberata un’operazione di rafforzamento patrimoniale, a cui non aveva partecipato Rbh, diluitasi cosi’ al 26,2 per cento. Nel corso del 2022 Intesa Sanpaolo Vita ha internalizzato il servizio di gestione dei sinistri e dei network sanitari, costituendo una propria societa’ controllata denominata Insalute Servizi, mentre l’operazione odierna conferma il ruolo di Previmedical, con la sua rete medicale di oltre 113mila strutture e medici convenzionati in Italia.

L’obiettivo di sviluppo del business di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, attraverso crescenti sinergie con il gruppo Intesa Sanpaolo, si rafforza e si caratterizza per le significative azioni di perfezionamento dei servizi proposti alla clientela e per il miglioramento della qualita”, conclude il comunicato. Previsti anche un aumento di capitale per Previmedical di 8 milioni, da parte di Rbh, per sostenerne il rafforzamento operativo e l’incremento degli standard qualitativi offerti alla clientela e un nuovo contratto di servizio fra Intesa Sanpaolo Rbm Salute e Previmedical, con validità fino a fine 2028.

*