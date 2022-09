Invito a Palazzo, le banche aprono al pubblico le loro prestigiose sedi

29 Settembre 2022

Sabato 1 ottobre torna l’appuntamento con Invito a Palazzo: arte e storia nelle banche e nelle fondazioni di origine bancaria, l’evento promosso dall’Associazione Bancaria Italiana – ABI.

La manifestazione, giunta alla sua XXI edizione, si svolgerà in forma virtuale sul web da sabato 1 a domenica 9 ottobre 2022 ed è promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), in collaborazione con l’ACRI, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e con il Patrocinio della Commissione Italiana Nazionale per l’UNESCO e del Ministero della Cultura.

Banco BPM partecipa all’edizione 2022 di Invito a Palazzo, mettendo a disposizione del pubblico in formato digitale, sia sul proprio sito istituzionale sia su quello del Muvir e di ABI, la visita guidata alle sue prestigiose e storiche sedi di piazza Meda a Milano, Palazzo Scarpa a Verona, Palazzo Bellini a Novara, Palazzo Altieri a Roma e, da quest’anno, Palazzo Spinola Gambaro a Genova.

Come lo scorso anno, anche per questa edizione, le visite si svolgeranno in forma digitale. È, quindi, possibile seguire la visita guidata delle sedi e dei capolavori di proprietà di Banco BPM direttamente da casa, collegandosi ai link dedicati sul sito istituzionale della Banca, su quello del Muvir e su quello di ABI. Una modalità diversa e innovativa di fruire dell’annuale appuntamento con Invito a Palazzo, che offre l’opportunità non solo ai concittadini ma anche a chi risiede lontano di accedere e scoprire la bellezza e i tesori conservati nei palazzi di Banco BPM. Un’occasione unica per ammirare opere d’arte normalmente non accessibili che appartengono al patrimonio artistico della Banca.

Le sedi di Banco BPM che saranno disponibili per la visita online saranno quella di Milano in Piazza Meda, 4; Verona in Piazza Nogara, 2. A Novara si potrà visitare Palazzo Bellini in Via Negroni, 12; a Roma Palazzo Altieri in Piazza del Gesù, 49 e a Genova Palazzo Spinola Gambaro in via Garibaldi, 2.

Anche Intesa Sanpaolo partecipa all’iniziativa. Saranno infatti aperte, con ingresso gratuito, le quattro Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, il Museo del Risparmio e Area X a Torino. Per la prima giornata sono previste visite guidate in ciascuna sede museale del gruppo, da prenotare sui rispettivi siti, oltre che iniziative interattive e per famiglie.

Per prenotare le visite guidate è possibile consultare il sito delle Gallerie d’Italia.

*

Immagine di copertina Salone Centrale Banco BPM di Milano