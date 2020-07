Ops su Ubi, Intesa Sanpaolo denuncia ostruzionismo alla Consob

21 Luglio 2020

Se da una parte ci sono i grandi soci, come le fondazioni e gli imprenditori, dall’altra ci sono i piccoli investitori, e la battaglia tra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca si gioca anche ai “piani bassi”. Il 28 luglio sarà l’ultimo giorno a disposizione degli azionisti Ubi per aderire all’offerta pubblica di scambio di Intesa e il clima è tutt’altro che sereno.

La banca guidata da Carlo Messina ha depositato un esposto alla Consob perché, dal suo punto di vista, i dipendenti di Ubi Banca e della controllata IWBank starebbero tenendo comportamenti ostruzionistici, dando “consigli di parte” alla loro clientela azionista intenzionata ad aderire all’offerta pubblica di acquisto e scambio. A riportarlo è Il Sole 24 Ore, in un articolo a firma di Maximilian Cellino, secondo cui l’obiettivo di Ubi sarebbe rendere difficile agli interessati l’adesione all’operazione. In particolare, Ca’ de Sass ha segnalato all’autorità di vigilanza episodi di direttori di filiale che, espressamente interrogati dalla clientela, sconsiglierebbero l’adesione sulla base di ricostruzioni giudicate parziali e fuorvianti. L’esposto segnalerebbe poi anche una campagna pubblicitaria atta a scoraggiare le adesioni attraverso lo slogano “la fiducia non si compra”.

Sempre secondo quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, Ubi in questi giorni ha rafforzato le presenze nelle filiali, chiedendo a molti dipendenti di spostare le ferie già precedentemente fissate fra il 20 e il 31 luglio e rientrare in sede per gestire il prevedibile maggiore afflusso di clienti. «L’iniziativa si è resa necessaria per assicurare, nell’interessa della clientela, tutti i presidi operativi e gestionali necessari a gestire l’evento straordinario dell’offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo, nel pieno rispetto di regolamenti e previsioni delle autorità di vigilanza », ha detto la banca bergamasca guidata da Victor Massiah. A questo punto sarà la Consob a verificare l’esistenza di questi comportamenti fuorvianti e ostruzionistici da parte dei dipendenti Ubi ed eventualmente a fermarli.

*