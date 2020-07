Percassi: «L’Ops Intesa-Ubi è la Champions League del credito italiano»

24 Luglio 2020

L’Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca? «Lo stesso percorso fatto dall’Atalanta. Decidere se continuare a fare un campionato italiano di metà classifica o far sentire la nostra voce, portare le nostre aziende in Europa: è la Champions League del credito». A proporre l’analogia calcistica per l’offerta pubblica di scambio che scadrà martedì è Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, in un’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo.

«Mi auguro che i bergamaschi si uniscano attorno a questo progetto, che ha una straordinaria forza nelle persone che l’hanno proposto. Quello presentato da Messina è un progetto industriale serio», ha spiegato Percassi.

L’operazione, peraltro, potrebbe riguardare da vicino anche la società di calcio. «Grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo potremo rendere ancora più bello lo stadio, riuscendo a realizzare un’infrastruttura strategica per la città, da far vedere in tutta Europa», ha commentato Percassi. Inoltre, «il Presidente di Intesa, Carlo Messina, ha parlato molto chiaramente: le imprese sono un partner strategico», ha sottolineato il presidente dell’Atalanta, convinto che l’Ops lanciata dalla banca sia un’opportunità per gli imprenditori bergamaschi e un’integrazione di valori e cultura del territorio piuttosto che un’acquisizione.

