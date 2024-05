SpazioXNoi, le ex filiali di Intesa Sp diventano luoghi di socialità per senior

13 Maggio 2024

Utilizzare le ex filiali di Intesa Sanpaolo per ospitare punti di socialità, incontro ed intrattenimento per utenti senior. L’idea rientra nel progetto SpazioXnoi ideato dalla divisione insurance di Intesa Sanpaolo, nell’ambito del programma Soluzioni Domani messo in campo per far fronte alle problematiche legate all’invecchiamento demografico.

Lo sviluppo progettuale ha visto la realizzazione di una prima struttura pilota a Milano riconvertendo una ex filiale del gruppo, di circa 500 metri quadrati, operativa da inizio 2024. Lo spazio, a NoLo, offre appuntamenti culturali, corsi di lingue, percorsi di attività motoria, servizi di assistenza alla vita quotidiana e momenti di socialità.

SPAZIOXNOI, si trova a Milano, in via Popoli Uniti 2 angolo viale Monza (fermata MM1 Rovereto) ed è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

*