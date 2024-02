UniCredit per l’Italia, 10 miliardi per le pmi. Il 40 per cento destinato al Sud

7 Febbraio 2024

UniCredit ha lanciato la terza edizione di UniCredit per l’Italia con nuove soluzioni dedicate alle micro imprese, pmi, e al terzo settore. Dopo gli 8 miliardi del 2022 e i 10 del 2023, la banca mette a disposizione altri 10 miliardi di credito a supporto della crescita delle imprese.

«Oggi offriamo ulteriore supporto alle imprese con particolare attenzione a quelle di minor dimensione affinché possano accelerare il loro percorso di crescita», ha spiegato l’amministratore delegato Andrea Orcel, in collegamento da New York. «Le imprese italiane hanno dimostrato una straordinaria resilienza in un contesto di tassi elevati, inflazione e tensioni geopolitiche. Come banca, è nostro dovere aiutare le aziende a prosperare, in particolare quelle che hanno una missione sociale alla base. Continueremo a sostenere le loro ambizioni e ad accelerare il loro percorso di crescita, ora e in futuro. Lo scopo di UniCredit è consentire alle comunità di progredire, e questo vale ancora di più quando i tempi sono difficili. Sappiamo che il nostro ruolo è più critico che mai in questa fase della nostra storia economica e continueremo a fare tutto il possibile per realizzare questo obiettivo per tutti i nostri stakeholder».

Il pacchetto di soluzioni finanziarie, assicurative e consulenziali messe in campo da UniCredit aiuteranno in le piccole e medie imprese italiane a crescere, affrontare la transizione e diventare più competitive. Il 40 per cento del plafond sarà destinato a Sud Italia. Un miliardo sarà riservato alle microimprese, 500 milioni al terzo settore, un miliardo al settore agribusiness e un miliardo al turismo.

L’iniziativa punta a sostenere la transizione Esg delle imprese verso modelli di business più sostenibili attraverso la consulenza specializzata, partendo da uno score Esg gratuito fornito da Cerved. Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia ha aggiunto: «Con questa terza edizione di UniCredit per l’Italia rinnoviamo il nostro impegno concreto e la volontà di metterci dalla parte dei clienti. Continuiamo a sostenere le eccellenze del made in italy con un insieme di soluzioni finalizzate a supportarne lo sviluppo e la transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, con nuove risorse per gli investimenti e un rinnovato modello di servizio che consentirà di migliorare ancora la qualità del nostro supporto. Vogliamo in questo modo rafforzare le basi per garantire al paese una crescita inclusiva e sostenibile a beneficio di tutti i territori».

