Amplifon per la prima volta “score B” nel CDP climate change

6 Febbraio 2024

Amplifon, società leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, ha ottenuto per la prima volta uno “Score B” (Full Management) nel questionario Climate Change 2023 di CDP (Carbon Disclosure Project) dedicato alle aziende più attente al clima.

La classifica raggruppa le aziende che si distinguono per impegno e trasparenza nel contrasto al cambiamento climatico. Nel 2023, hanno partecipato al questionario oltre 23.000 aziende a livello mondiale. CDP è un’organizzazione benefica senza scopo di lucro che gestisce il sistema di divulgazione globale per gli investitori, le aziende, le città, gli Stati e le regioni, per coordinare il loro impatto ambientale.

Tale riconoscimento conferma il ruolo attivo del Gruppo per migliorare performance e trasparenza sulle tematiche ambientali. Lo testimoniano anche gli obiettivi ESG del Piano di Sostenibilità di Amplifon e la formalizzazione dell’impegno a definire i target di decarbonizzazione basati sulla scienza (SBTi, Science-Based Target initiative) per la propria strategia climatica.