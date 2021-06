Art32, alla Fabbrica del Vapore una mostra in difesa della Sanità pubblica

25 Giugno 2021

Una mostra alla Fabbrica del Vapore, proprio mentre nello stesso complesso c’è uno dei più grandi hib vaccinali di Lombardia. Una mostra che sarà inaugurata domani, sabato 26 giugno, dopo essere già passata da Bergamo (dall’esposizione di Bergamo provegnono tutte le immagini che vedete qui), e intitolata Art32, proprio in riferimento all’articolo 32 che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. L’iniziativa è pensata e promossa da Smarketing. di tutto abbiamo parlato con Chiara Birattari, una delle fondatrici.

Ci racconti anzitutto cos’è smarketing°, come nasce, quali esperienze vuole raccogliere con quali obiettivi?

Smarketing nasce come rete di professionisti dell’etica della comunicazione formalmente durante l’edizione 2010 di Fa’ La Cosa Giusta a Milano. Per spiegare cosa è smarketing penso che la cosa migliore sia usare le parole del mio socio Marco Geronimi Stoll, che fra di noi è quello che scrive e anche bene: Smarketing è un processo di liberazione per smarcarsi dalla pubblicità manipolativa. Sceglie un modo di comunicare reciproco, sincero ed evolutivo. È una rete di comunicatori capacitanti che si sono consorziati intorno ad un patto di eticità. Si rivolge solo a chi ha gli stessi valori. Per chi vuole approfondire consiglio di andare sul nostro sito: smarketing.it o di leggere il suo libro “smarketing” edito da Altreconomia.

Per anticiparvi qualcosa posso dire questo: in questi 11 anni assieme abbiamo lavorato con tante realtà – associazioni, cooperative, artigiane e artigiani, contadini bio, tecnici delle energie rinnovabili, tree climbers, amministrazioni e istituzioni pubbliche, biblioteche, reti di botteghe equo-solidali, … – ma non abbiamo mai lavorato con una multinazionale, né con chi ci sembrasse essere in odore di green o social washing. Dal 2021 smarketing° è anche un’associazione, nata con la finalità di portare lo smarketing anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e più in generale nella comunità: vogliamo creare campagne comunicative su tematiche sociali di interesse collettivo, promuovere la cultura della comunicazione etica – così come l’autotutela dalla fascinazione perversa dei brand e dal consumismo sfrenato.

Raccontaci l’iniziativa di Bergamo, e di ART32.

ART32 – Salute pubblica Bene comune, è una campagna di pubblica affissione e mostra: è anche il primo progetto di comunicazione sociale a cura di Associazione smarketing°.

Nasce con la collaborazione di Medicina Democratica ed è sostenuta a vario titolo da altre realtà come AIAP (Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva), Altreconomia (nostro media partner), Amnesty International Lombardia. L’idea è emersa nell’estate 2020, dopo il primo lockdown, su proposta di altri 2 graphic designer, Dario Carta e Claudio Madella, e di una pedagogista montessoriana, Donatella Rota. Con loro siamo in totale 7 curatori: praticamente un collettivo.

Tre di noi vivono a Bergamo, uno nell’area bresciana e gli altri in quella milanese. Per questo la prima edizione della Campagna di pubblica affissione si è svolta nelle strade a Bergamo nell’aprile 2021, con il sostegno di Comune e Provincia di Bergamo.

Con ART32 vogliamo concentrare l’attenzione della cittadinanza sulla salute pubblica e sulla medicina territoriale.

Vogliamo allentare le percezioni distopiche e migliorare in ciascuno la responsabilità, la coscienza e le abitudini in un’ottica di prevenzione primaria. Vogliamo che si curi la salute prima che la malattia. Vogliamo ritrovare un’idea della salute non centrata su pochi grandi ospedali.

Insomma, vogliamo che l’art. 32 della Costituzione viva nel corpo sociale e nel corpo biologico di ciascuna/o di noi. In questi ultimi decenni abbiamo visto smantellare il sistema Sanitario Nazionale pubblico, nato nel 1978 in favore dell’impresa privata e tradire i suoi presupposti, così ben scritti nell’ Art.32 della Costituzione italiana. Dopo tutto quello che è successo sotto i nostri occhi in questi ultimi due anni ci sembra evidente il fallimento dell’attuale sistema sanitario “aziendale”. Pensiamo sia ora il momento di ragionare assieme su come invertire la rotta.

Come avete selezionato i manifesti e chi li ha realizzati?

ART32 vede la collaborazione di 40 graphic designer.

Abbiamo chiesto loro di partecipare con un’opera, partendo dal testo dell’art.32 della Costituzione Italiana che tutela appunto la Salute come “ fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e facendosi ispirare da 6 parole chiave emerse durante un primo incontro con Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica: Salute, approccio olistico, ambiente, lavoro, casa, medicina territoriale. Non c’è stato né un bando né una selezione ma un invito diretto a partecipare.

I criteri che ci siamo autoimposti è che i designer, di qualsiasi nazionalità fossero, vivessero in italia e ci fosse equilibrio e differenziazione per genere di appartenenza, età e provenienza culturale. Tutti i manifesti, coi nomi degli autori, li potete trovare sempre online sul sito art32.it. Ma vederli dal vivo è tutta un’altra cosa.

Lo sanno anche i muri: il posto migliore dove icontrarli è in strada.

Quali sono i prossimi passaggi dell’iniziativa?

ART32 è anche un kit aperto per amministrazioni comunali che vogliono portare la campagna di pubblica affissione nelle strade. Ci rivolgiamo anche ad associazioni, circoli, scuole e altri soggetti che vogliono ospitarla in altri spazi come mostra. I primi a richiederci la mostra sono state due realtà dell’area bergamasca, che ci hanno sostenuto fin dall’inizio: DASTE a Bergamo e RISMA11 – Multifactory ad Alzano Lombardo (dove smarketing ha anche una sua sede operativa). Entrambe le mostre sono attualmente in corso. Il 26 giugno inaugura invece una mostra anche a Milano, alla Fabbrica del Vapore nello Spazio Ex Cisterne (detto “Porcellino”) a cura di Acea Odv e dello Spazio The Art Land, nel contesto di Vapore d’Estate 2021, Rassegna estiva alla Fabbrica del Vapore. La mostra sarà visibile fino al 29 agosto in orario 17–20, contestualmente alla programmazione della Rassegna, e affiancherà la raccolta firme di “No Profit on Pandemic – Diritto alla cura”, campagna internazionale per il sostegno all’acessibilità globale ai vaccini anti-Covid, iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) per proporre un’azione legislativa concreta alla Commissione Europea. Il 26 giugno sarà una giornata importante per noi perché, contestualmente all’inaugurazione della mostra, Acea ha organizzato un incontro a partire dalle 18 per parlare della Campagna No profit on Pandemic e di Salute, Cura e Solidarietà attiva con Vittorio Agnoletto Medico, attivista e accademico, Coordinatore per l’Italia della campagna “Diritto alla Cura”, Marco Caldiroli di Medicina Democratica, la presidente di Emergency Rossella Miccio e Clara Sistili, socia fondatrice delle Brigati Volontarie di Solidarietà a Milano. Sarò presente anche io (Chiara Birattari), in qualità di portavoce dell’Associazione smarketing°, promotrice di ART32 – Salute pubblica Bene comune. Ci piacerebbe che ART32 viaggiasse ancora assieme alla campagna “No Profit on Pandemic – Diritto alla cura”. Un altro grande nostro desiderio è poter vedere ART32 come campagna di pubblica affissione a Milano. Ci stiamo lavorando. Per vedere i dettagli delle mostre in corso (con aggiornamenti su giorni e orari di apertura) e tutte le future tappe di ART32 abbiamo creato una sezione dedicata sul sito che cercheremo di aggiornare con le nuove iniziative.

Vorrei ricordare che chiunque può richiedere di ospitare la mostra gratuitamente, facendosi carico dei costi di stampa.

Per averla chiediamo solo un’adesione formale ai valori che ci hanno ispirato nel creare ART32: valori antifascisti, antisessisti e antirazzisti. Perché la cura della Salute per noi è un Bene comune e un diritto di tutte e tutti, senza alcuna distinzione, così come ben sancito dalla nostra Costituzione.