Eni a Maker Faire Rome 2024, al Gazometro “le idee prendono vita”

25 Ottobre 2024

La “Maker Faire Rome – The European Edition” inizia oggi e durerà fino a domenica 27, torna al Gazometro di Roma Ostiense, con un’edizione ricca di nuovi contenuti e sorprese. Nel contesto del Gazometro, uno dei luoghi simbolo dell’innovazione e del cambiamento delle città, si possono visitare oltre 350 stand espositivi, all’interno dell’evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma. “L’evento dove le idee prendono vita” è il titolo di quest’anno, e ci ricorda, fin dall’ingresso, l’aspetto “esperienziale” di una manifestazione dove fantasia e creatività prendono forma e l’innovazione viene raccontata in modo semplice. Nella location che ha trasformato in nuovo polo dell’innovazione e della sostenibilità, da luogo simbolo della storia industriale della Capitale, Eni è presente per l’undicesimo anno consecutivo in qualità di main partner, e racconta le proprie soluzioni, di prodotti e servizi, messe in campo dalle proprie società Enilive, Plenitude e Versalis.

photogallery 1 / 3

L’edizione di quest’anno

La manifestazione, quest’anno, propone ai visitatori tre grandi aree tematiche: Innovazione, Creatività e Scoperta. All’interno di queste aree, trasversalmente, sarà possibile ammirare e “toc-care con mano” centinaia di progetti che spaziano dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, passando per i big data e il digital manufacturing, fino alle ultime scoperte nel campo sanitario, del metaverso e della realtà aumentata. La manifestazione avrà anche un’area Learn (3 stage per talk e perfor-mance e 12 aule per conferenze) con tante proposte di attività didattiche, lezioni e laboratori: i contenuti sono tanti, nuovi e pronti a sorprendere. Anche l’edizione 2024 avrà un canale Main, sempre live, dal quale verranno raccontate tante storie d’innovazione. Una novità importante: quest’anno, oltre all’area del Gazometro, la kermesse si svilupperà anche negli spazi dell’ISA (Istituto Superiore Antincendi). Una collaborazione preziosa, della quale gli organizzatori ringraziano sia l’intero Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che l’ISA, e che permette a Maker Faire Rome di diventare ancora più grande e attrattiva.

Eni e Maker Faire, un lungo rapporto all’insegna dell’innovazione

A Maker Faire Rome di quest’anno Eni presenterà la nostra offerta integrata di prodotti e servizi all’interno dell’“Energy Playground”, una grande arena esperienziale estesa su tutta la superficie del Gazometro G2, dove i visitatori possono partecipare ad attività a tema sportivo e digitale. Lo spazio è suddiviso in sei aree tematiche differenti, ma tutte legate dai colori dell’architettura di brand della famiglia Eni. Nell’area di Versalis il gioco protagonista è il basket che racconta come la società crea la pavimentazione di gioco dal riciclo di plastiche, mentre Plenitude propone un’esperienza nel Metaverso. L’area di Enilive è dedicata al calcio per celebrare la sponsorship con la Serie A, mentre Enjoy propone un gioco con una pista di macchinine. Per offrire un’altra esperienza al pubblico, un grande playground digitale in cui i visitatori attivano il pavimento con i propri movimenti sfidandosi con il Pong. Infine, uno spazio espositivo offre la possibilità di scoprire i programmi fedeltà “Enilive insieme” e “Plenitude insieme”.

photogallery 1 / 9

La voce della Camera di Commercio di Roma

“Maker Faire Rome – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – è testimonianza di come la creatività e la forza delle idee possano generare modelli innovativi grazie alla contaminazione e divulgazione di singole iniziative e progetti brillanti. Siamo una piattaforma consolidata in grado di coinvolgere imprese, scuole e appassionati in per-corsi di co-progettazione, apprendimento, formazione e matchmaking. La Camera di Commercio di Roma – conclude Tagliavanti – agevola costantemente questo processo avvalendosi anche del prezioso impegno di tutti i partner che hanno condiviso con noi questo tipo di lavoro”.

“Torna al Gazometro Ostiense, nel cuore della Capitale, Maker Faire Rome – afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma – l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica, raccontata in modo sem-plice e informale e che quest’anno punterà, ancora più decisamente, sulla diffusione della cultura dell’Open Innovation consentendo al sistema produttivo di attingere a idee, soluzioni, strumenti”