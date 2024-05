Musei d’impresa, la cultura d’impresa come asset di competitività

18 Maggio 2024

Nella giornata europea dei musei, ci fa piacere segnalare un’iniziativa che riguarda una modalità particolare di fare museo: il museo d’impresa.

Il Centro per la cultura d’impresa e la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi organizzano un momento di riflessione, il prossimo 23 maggio presso la Camera di commercio, via Meravigli 9/b, Milano sui Musei d’impresa come asset di competitività nella cultura d’impresa. La Camera di commercio rappresentata dal Membro di Giunta, Enrico Brambilla, insieme al Presidente del Centro per la cultura d’impresa, Danilo Broggi, accompagnati dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, accoglieranno i partecipanti al dibattito. I

nterverranno sul tema Guido Guerzoni, manager dei beni culturali e docente presso l’Università L. Bocconi; Carolina Lussana, Vicepresidente Fondazione Dalmine e Vicepresidente di Museimpresa; Annalisa Rossi, Direttore della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia e Alessandro Corbetta, Consigliere della Regione Lombardia. La riflessione sui musei d’impresa come veicolo di cultura e strumento di competitività, testimonianza dell’intelligenza creativa, del lavoro e dell’innovazione attraverso il linguaggio espositivo, al fianco delle istituzioni territoriali e delle possibilità di .nanziamento, è il tema dell’incontro che è anche l’occasione per presentare il nuovo volume di Massimo Negri, con l’introduzione di René Capovin e la postfazione di Antonio Calabrò, dal titolo Esporre Interpretare Comunicare. Come realizzare un museo d’impresa, editori Centro per la cultura d’impresa – Rubbettino. Sarà presente Massimo Negri con un intervento a conclusione.

Per info e prenotazioni: segreteria@culturadimpresa.org

Link al programma: www.culturadimpresa.org