Annuncio di Fed e Bce: presto giù i tassi, e le borse volano

23 Marzo 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Plebiscito annunciato per Putin, ha eliminato ogni possibile oppositore nella sua corsa alla rielezione. Con l’87% dei consensi ottiene l’ennesimo mandato al Cremlino, da dove governa la Russia ormai da quasi un quarto di secolo. La reazione di Washington e di Bruxelles: elezioni né libere né corrette. (Repubblica)

Il leader democratico USA dichiara che il governo Netanyahu non è più adatto ad evitare che il Paese diventi un pariah internazionale dopo 5 mesi di guerra e sono quindi necessarie nuove elezioni. Dura la replica del leader israeliano, andare alle urne significherebbe bloccare il paese per sei mesi e quindi perdere la guerra. (Corriere della Sera)

Elezioni in Basilicata del prossimo 21-22 aprile, Carlo Calenda appoggerà l’attuale governatore della regione, Vito Bardi, in quota centro destra. Il tutto avviene dopo che il leader dei 5S , Giuseppe Conte, ha posto il veto sulla candidatura di Angelo Chiorazzo, indicato dal PD. I due partiti avevano trovato l’accordo su Domenico Lacerenza successivamente ritirato. (Corriere della Sera)

Le parole di Salvini su Putin imbarazzano il governo: “Quando un popolo vota ha sempre ragione, le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince sia quando uno le perde: prendiamo atto del voto sperando in un 2024 di pace”. Il Ministro Tajani si dissocia, polemiche anche a Bruxell. (Il Foglio)

Intervento di Giorgia Meloni in Senato in vista del prossimo consiglio Ue del 12 -22 marzo. Rinnovato il sostegno all’Ucraina, ma ribadisce in accordo con il ministro Tajani la contrarietà ad un intervento diretto: “con l’invio di soldati si rischia l’escalation” poi su Navalny; “il suo sacrificio non sarà dimenticato”. (Il Giornale)

Per i servizi segreti russi la Francia si prepara a inviare 2 mila soldati in Ucraina, il contingente sarebbe già pronto. Le affermazioni sono state tuttavia bollate dal Ministero della Difesa transalpino come pura disinformazione. Va ricordato che nelle scorse settimane il Presidente francese Macron ha affermato di non poter escludere un intervento diretto. (Fanpage)

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nomina una commissione per la verifica dello scioglimento del Comune di Bari. La stessa dovrà verificare eventuali infiltrazioni della criminalità nell’amministrazione comunale e nelle aziende municipalizzate. Il Sindaco Decaro: “se ci sono sospetti su di me e sul Comune toglietemi la scorta”. (Il Fatto Quotidiano)

L’università di Torino blocca la cooperazione con Israele per la guerra a Gaza. L’ateneo è il primo in Italia a non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con le realtà accademiche israeliane. La Premier Giorgia Meloni: “Scelta preoccupante” (Open)

Inflazione più resiliente del previsto, la Federal Reserve decide di mantenere fermi i tassi di interesse, ma conferma tre tagli nel corso del 2024, visto che le stime per la crescita sono più alte. Bene i mercati dopo la notizia. Probabile a giugno anche il primo taglio da parte della Bce. (Il Sole 24Ore)

La prima giornata di vertice ha immerso i leader Ue in scenari di guerra, Il Capo della diplomazia smorza i toni: “La guerra non è imminente anche se è necessario prepararci per il futuro e aumentare le nostre capacità di difesa”. Ipotesi bond per la difesa che vede contrari Germania e l’Olanda, l’Austria, Francia Italia, Spagna e Grecia a favore. Per rafforzare la difesa intanto stanziato un miliardo già dal 1 luglio con i malumori di Orban contrario agli aiuti. (Corriere della Sera)