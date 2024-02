Una direttiva UE prevede il diritto alla riparazione degli elettrodomestici

7 Febbraio 2024

Cosa contiene il testo del provvedimento che promuove la possibilità di riparare anziché sostituire il bene rotto o che presenta un difetto?

Bruxelles– Nelle scorse ore, pare sembra essere stato raggiunto l’accordo per l’emanazione di una direttiva europea che prevede il diritto alla riparazione dei grandi elettrodomestici e degli smartphone, in modo da disincentivare la pratica dello scarto e del conseguente accumulo seriale di rifiuti tossici per l’ambiente.

Una iniziativa che negli scorsi mesi è stata molto caldeggiata a livello istituzionale sia dal Parlamento che dalla Commissione Europea, così da poter applicare a numerosi prodotti già nella garanzia, il diritto alla riparazione in caso di difetto o rottura, in luogo della sostituzione ed in linea con quanto stabilito dal diritto comunitario.

Ad essere interessati dalla direttiva europea di specie, sono una vasta gamma di prodotti soggetti ai requisiti di riparazione.

I consumatori, quindi, potranno chiedere al produttore di sanare il guasto occorso al bene (frigorifero, lavatrice, aspirapolvere, smartphone, ecc.). La procedura sarebbe attuabile dopo aver fornito al consumatore un apposito modulo europeo, gratuito, pur potendo chiedere al cliente, il pagamento del costo del servizio diagnostico, cioè di un preventivo, recante le informazioni per riparare il prodotto, le condizioni per effettuare il lavoro, il prezzo e l’eventuale sostituzione prevista.

A disposizione dell’utenza, dovrebbe esserci una piattaforma online europea, accessibile non solo a livello nazionale, ma anche transfrontaliero, per velocizzare e rendere più facile l’incontro tra richieste ed informazioni dei consumatori e dei riparatori incaricati. Ancora, il testo della direttiva europea in questione dovrebbe contenere anche una estensione del periodo di responsabilità imputabile al venditore dopo la riparazione del bene, di ulteriori 12 mesi.

Resta salvo, ad ogni modo, il diritto del consumatore di scegliere la soluzione che ritiene più confacente alle sue necessità: la riparazione o la sostituzione del bene, o il rimborso del suo valore.