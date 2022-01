Sinergie tra salumifici d’eccellenza, F.lli Coati nel capitale di San Paolo

17 Gennaio 2022

Salumificio F.lli Coati S.p.A., società leader nella produzione di salumi con sede ad Arbizzano (VR), entra nel capitale di Salumificio San Paolo S.r.l. con sede a Traversetolo (PR), società attiva nel confezionamento innovativo di salumi premium e gestita dalla Famiglia Bertacca.

Salumificio F.lli Coati S.p.A. è un’azienda specializzata, da quatto generazioni, nella produzione di salumi di alta qualità e il Salumificio San Paolo S.r.l. è un’azienda artigianale all’avanguardia, che ha saputo integrare perfettamente tradizione e innovazione.

L’operazione appena concretizzata, si inserisce nell’ambito del processo di sviluppo, di crescita dimensionale e di focalizzazione sui comparti premium della Salumificio F.lli Coati S.p.A., che – dopo l’ottima crescita dei ricavi dell’esercizio 2020 – ha visto chiudersi un 2021 altrettanto favorevole, con una importante crescita del fatturato complessivo, attestatosi ad oltre euro 100 milioni. Un’unione per meglio affrontare le sfide di mercato ampliando la gamma di prodotti e attuando una strategia congiunta.

“Il Salumificio San Paolo vanta una produzione di eccellenza di salumi complementari ai nostri, con un’esperienza di oltre 40 anni e una forte specializzazione nei pre-affettati – commenta Massimo Zaccari, Direttore Commerciale di Coati – Si configura dunque come l’azienda ideale per una partnership di successo, che permetta ad entrambi di perseguire nuovi progetti di sviluppo e consolidamento, in un momento storico che, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso, ha visto aumentare costantemente il nostro impegno e i nostri risultati”.

Tale operazione risulta quindi in linea con l’approccio strategico di Salumificio F.lli Coati S.p.A. che -entro l’esercizio corrente- avrà peraltro completato un importante piano di ampliamento dello stabilimento di produzione di Arbizzano (VR). Dal punto di vista dell’advisory, l’operazione di acquisizione di una partecipazione al capitale di Salumificio San Paolo S.r.l. è stata seguita per conto di Salumificio F.lli Coati S.p.A. dal team di M&A di CET Consulting di Milano, con la collaborazione dello Studio Campedelli e dello Studio Legale Tognetti di Verona.