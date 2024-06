Arriva in Italia la serie Red Eye, in anteprima su Tim Vision

18 Giugno 2024

Da mercoledì 19 giugno 2024, dopo l’ottimo debutto su ITV e ITVX nel Regno Unito, arriva in Italia, in anteprima esclusiva su TimVision, Red Eye, attesa serie thriller che si sviluppa durante un volo notturno tra Londra a Pechino, nelle strade della city e tra i corridoi del potere all’interno di Whitehall. I primi tre episodi saranno disponibili su TimVision dal 19 giugno, i tre finali dal 26 giugno.

Red Eye, composta da sei episodi da 50 minuti, è prodotta da Bad Wolf, di proprietà della Sony Pictures Television, per ITVX, scritta dallo sceneggiatore Peter A Dowling (Black and Blue, Flightplan) e diretta da Kieron Hawkes (Fortitude ePower Book IV).

La trama di Red Eye

Dopo aver partecipato a una conferenza medica a Pechino ed essere stato vicino alla morte in un terribile incidente d’auto nella capitale cinese, il dottor Matthew Nolan, interpretato Richard Armitage (Ossessione, Stay Close), viene arrestato appena atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow. Nolan è accusato dell’omicidio di una donna cinese di una famiglia importante, ritrovata morta nella stessa auto in cui lui si è schiantato la notte prima, senza passeggeri, ed è costretto a tornare in Cina per affrontare le accuse. Hana Li, interpretata da Jing Lusi, è l’ufficiale della polizia londinese incaricata di scortare Nolan a Pechino. Durante il volo di rientro alcune morti sospette a bordo inducono Hana Li ad aprire una pericolosa indagine per proteggere Nolan.

Nel frattempo, a Londra, la sorellastra di Hana, la giornalista Jess Li (Jemma Moore), cercando di trarre profitto dall’incarico di Hana conduce indagini sull’estradizione di Nolan e si ritrova perseguitata da un assassino letale e sconosciuto. Mentre nei corridoi di Thames House, il capo dell’MI5, Madeline Delaney, interpretata da Lesley Sharp, infrange il protocollo e rischia la sua intera carriera non solo per aiutare Hana e Nolan a rimanere in vita, ma per smascherare una cospirazione internazionale che sembra coinvolgere sia la Cina che il suo stesso governo per gli omicidi sul volo 357.

