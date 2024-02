Esce su Tim Vision “Zucchero Sugar Fornaciari”, film sulla vita dell’artista

1 Febbraio 2024

Arriva in anteprima su Tim Vision il sei febbraio il film documentario Zucchero-Sugar Fornaciari, che ripercorre la vita e carriera dell’artista emiliano. Il film era stato presentato in anteprima durante la scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma.

A raccontare Zucchero Fornaciari, oltre all’artista stesso, sono colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal World Wild Tour, il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Dopo l’evento speciale a fine ottobre nei cinema, il film è disponibile su TimVision andando ad arricchire la programmazione della piattaforma streaming che propone il meglio dell’intrattenimento premium per tutta la famiglia, grazie a serie tv e cinema in esclusiva, i grandi eventi sportivi e tutto il calcio nazionale e internazionale, insieme ai suoi partner DAZN, Eurosport, Infinity+, Discovery+, Disney+, Netflix e Amazon Prime.

Zucchero-Sugar Fornaciari è un film con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, distribuito da Adler Entertainment che lo ha prodotto insieme a K+ ed Ela Film.

